נתונים שפרסמה משטרת ניו יורק מצביעים על זינוק חד באירועי אנטישמיות בעיר במהלך חודש מאי. בחודש האחרון תועדו 41 עבירות שנאה נגד יהודים, לעומת 24 מקרים בחודש המקביל אשתקד - עלייה של כ-70% בתוך שנה אחת.

הנתונים מגלים כי יהודים, המהווים כ-10% מאוכלוסיית העיר, היו יעד לכ-60% מכלל פשעי השנאה שנרשמו בתקופה זו.

אחד האירועים הבולטים התרחש ברכבת התחתית, שם אישה בשם דיאנה סמית' תקפה נוסעת יהודייה לאחר שהשמיעה אמירות אנטישמיות מפורשות כלפי נוסעים בקרון. נגדה הוגש כתב אישום הכולל עבירות של תקיפה, הטרדה ופשע שנאה.

במקום השני ברשימת נפגעי פשעי השנאה בעיר נמצאים המוסלמים, עם חמישה אירועים בחודש מאי, ואחריהם בני הקהילה האסייתית עם שלושה מקרים.

לנוכח ההידרדרות, הכריזה מושלת מדינת ניו יורק קאת'י הוקול על צעדים חדשים לחיזוק הביטחון סביב מוסדות רגישים. בין היתר פורסם צו האוסר קיום הפגנות במרחק של פחות מ-15 מטרים מבתי תפילה ומוסדות חינוך.