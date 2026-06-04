הקהילה היהודית הספרדית בבאקו, אזרבייג'ן, הכניסה השבוע ספר תורה חדש לבית הכנסת המקומי.

הספר, שנכתב בהידור רב, נתרם בעילום שם על ידי אחד מבני הקהילה, יליד העיר, אשר ביקש להקדיש את תרומתו לחיזוק חיי הדת והמסורת במקום.

במעמד הכנסת ספר התורה השתתפו רבים מחברי הקהילה, מבוגרים וילדים, שליוו את התהלוכה בשירה ובריקודים ברחובות הסמוכים לבית הכנסת.

האירוע היווה ציון דרך משמעותי עבור הקהילה הספרדית ועבור כלל הקהילות היהודיות במדינה, המציינות את המשך הפיתוח והביסוס של מוסדות הדת באזרבייג'ן, לצד תמיכה וביטחון מצד השלטונות המקומיים.

בדברים שנשא בפני הקהל במהלך המעמד, התייחס רב הקהילה, הרב זמיר איסייב, למשמעות האירוע ולמצבם של יהודי המדינה: "אנחנו אמנם כאן באזרבייג'ן, אך הלב שלנו בירושלים, בארץ ישראל. אנחנו נמצאים כאן בשליחות כדי לחבר ולהרבות באחדות בינינו, בין כלל יהודי אזרבייג'ן".

לדבריו, "במעמד זה אנחנו מבקשים להביע הוקרה לנשיא אזרבייג'ן, אילהם אלייב, שבמשך שנים רבות מוביל קו של גיבוי מלא ליהודים. דווקא כאן יש אפס אנטישמיות, ודווקא כאן יש מקום לכל הדתות, המגזרים והקבוצות. הקהילה היהודית פה פורחת ומלבלבת, והכנסת ספר התורה הזו היא סמל מובהק לשגשוג חיי היהודים באזרבייג'ן".

הרב איסייב התייחס בדבריו גם למגמות האנטישמיות המסתמנות ברחבי העולם ואמר: "כל העולם, ובעיקר אירופה ואפילו ארצות הברית, צריכים ללמוד מאזרבייג'ן כיצד יהודים יכולים לחיות בשלווה ובנחת, מתוך גיבוי מלא של אחיהם האזרבייג'נים".

במקביל לאירוע הפנים-קהילתי, אירחה הקהילה היהודית בבאקו ביקור רשמי של שגריר גרמניה באזרבייג'ן, ד"ר ראלף הורלמן. את הביקור ליוו רבה של הקהילה הרב זמיר איסייב.

הביקור הדיפלומטי התמקד בחיזוק יחסי הידידות ובמאמצים המשותפים לשימור החיים היהודיים והמאבק באנטישמיות, נושאים הנמצאים במרכז סדר יומה של הממשלה בברלין.

השגריר סייר במוסדות הקהילה, נפגש עם נציגיה ושמע סקירה על פעילותם. ראשי הקהילה הודו לשגריר על תשומת הלב והיחס החם כלפי הקהילה היהודית הספרדית בבאקו, והדגישו את חשיבות המשך שיתוף הפעולה והכבוד ההדדי בין המדינות.