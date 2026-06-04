הלך לעולמו הרב יעקב מנחם צ'רבוניץ ז"ל, מוותיקי הר"מים בישיבת נחלים ומי שנחשב לדמות אגדית בקרב דורות של תלמידים.

לאחר תקופתו של ראש הישיבה המיתולוגי הרב יוסף בא-גד ביקשו ממנו הר"מים בישיבה לקבל על עצמו את תפקיד ראש הישיבה. הוא כיהן בתפקיד במשך כשנתיים, אך לאחר מכן הודיע כי הוא אינו מתאים לתפקיד ושב לתפקידו כר"מ, עד להגעתו של הרב לורנץ לראשות הישיבה.

שמעון ארבל, מנכ"ל אולפנת אמנה וחבר הנהלת מרכז יב"ע, ספד לרבו וסיפר לערוץ 7 על דמותו הייחודית. לדבריו, אחד המאפיינים הבולטים של הרב היה תשומת הלב שהעניק לכל תלמיד ולכל פרט קטן בחייו.

ארבל הדגיש כי דווקא בתפקידו כמחנך וכר"מ באו לידי ביטוי תכונותיו המיוחדות של הרב. "אחד המאפיינים המיוחדים של הרב בעיניי הייתה אותה שימת הלב לכל פרט או שינוי קטן אצל תלמידיו - אם מדובר בבגד או שעון חדש, או שינוי כמעט בלתי ניכר בזווית העין של אחד מתלמידיו", אמר.

עוד הוסיף כי "הידיעה שדמות שכזו יודעת לזהות דווקא את הבלתי נראה ועם זאת המהותי כל כך", הייתה בעלת משמעות עמוקה עבור תלמידיו. לדבריו, היכולת הזו אפשרה לרב להעצים את תלמידיו ולסייע להם למצוא את דרכם האישית.

בהודעת המשפחה שפורסמה לאחר פטירתו נכתב, "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של אבינו מורנו, סבנו ואחינו, עטרת ראשנו, יעקב מנחם צ'רבוניץ ז"ל, בן ר' שמואל יהודה ז"ל".

הלווייתו תצא היום, יום חמישי, בשעה 18:30 מבית הלוויות סגולה בפתח תקווה. בני המשפחה ישבו שבעה בביתו ברחוב היבנר בפתח תקווה.

בהודעה ציינו בני המשפחה כי "על פי רצונו לא נכתבו שבחים ותארים". על מודעת האבל חתומות משפחות צ'רבוניץ, יונגשטיין, חרות, שאר יישוב, ירחי, מי-נדב ואראל, לצד הנכדים והנינים.