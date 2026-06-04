נתניהו עם ראשי קו העימות איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (חמישי) עם צוותו ליישוב שלומי שבצפון הארץ. במהלך הביקור, קיים ראש הממשלה פגישה ממוקדת עם ראשי רשויות החברים בפורום קו העימות.

בפגישה לקחה חלק שורה ארוכה של שרים ובכירים, בהם שר הביטחון כ"ץ, שרת התחבורה רגב, שר החינוך קיש, שר הנגב והגליל וסרלאוף, השר האחראי לשיקום הצפון והדרום אלקין, שרת ההתיישבות סטרוק והשרה להגנת הסביבה סילמן. כמו כן השתתפו במפגש יו"ר ועדת הכספים ח"כ מילביצקי וח"כ ואטורי.

לפי לשכת ראש הממשלה, במהלך המפגש, ראשי הרשויות המקומיות הודו לנתניהו על אישורן של תוכניות הענק הממשלתיות המיועדות לאזור הצפון.

תקציב התוכניות הללו עומד על סך של למעלה מ-13 מיליארד שקלים, והן כוללות בין היתר את מיגון היישובים השונים באזור. בנוסף, התוכנית המקיפה כוללת מתן סיוע נרחב אשר נועד להביא לשיקום ולצמיחה מחודשת של יישובי קו העימות.

נתניהו פנה לראשי הרשויות ואמר, "יש פה שני מרכיבים: מרכיב אחד - מרכיב הפיתוח וההזנקה. המרכיב השני - מרכיב הביטחון, ההרחקה והמניעה. ואנחנו נחושים מאוד לעשות את זה. למה? כי זה תנאי הכרחי. לילדים שלכם, או לנכדים שלכם, ליהודים ולדרוזים ולצ'רקסים ולמוסלמים. חיים כולנו באותה חבילה. ואני מחויב לזה. אני מחויב לזה. השרים והשרות כאן מחויבים לזה, מחויבים לזה חזק. זו לא אמירה מן השפה אל החוץ. והכסף הוא ביטוי אחד של זה, אבל זה הרבה יותר. זה המאבק תוך כדי ניווט מדיני ברמה העולמית. צריך לנווט, אבל בסוף להתעקש על הדברים שלנו בשכל, להיות גמיש איפה שאפשר ולהיות תקיף מאוד איפה שצריך".

נתניהו המשיך בדבריו ואמר: "אני רוצה להודות לכם על שיתוף הפעולה. אני חושב שזה יום חג היום. זו בשורה שעמלנו עליה הרבה-הרבה זמן. ואני מודה באמת לחבריי כאן, ולכל מי שעמל כאן. זה יום גדול במסע המשותף שלנו. אני אומר לכם, תזכרו את זה: מה שאתם ראיתם בדרום - זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל היום כולם מאמינים. גם פה. רק שאלה של זמן ושל המדיניות התקיפה והמושכלת הזו, ואני שוב רוצה להודות לכולם".