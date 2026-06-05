תנועת הריבונות קיימה (חמישי) כנס תחת הכותרת "דור הניצחון מחיל ריבונות", שבבסיסו דרישה מממשלת ישראל לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי ולהחיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

יהודית קצובר, יו"ר משותף של התנועה, אמרה בכנס בשיחה עם ערוץ 7, כי מטרתו היא לרתום את בני הנוער למערכה. "אנחנו קוראים לנוער לפעול. עשינו סקר מיוחד לקראת הוועידה וראינו שעם ישראל איתנו - ורובו רוצה ריבונות. אנחנו קוראים מכאן לראש הממשלה ולשרים - הקשיבו לתוצאות. 82% מהמסורתיים בעד ריבונות, כמו גם 85% מהדתיים הלאומיים ו-96% מהחרדים. מתוך אלה 87% בם תומכי הליכוד, 91% מהציונות הדתית ועוצמה יהודית ובש"ס 90% בעד החלת הריבונות. העם מבין יותר מתמיד, אולי בגלל ה-7 באוקטובר, שחייבים להחיל ריבונות ולגמור את הסאגה הזו שהחלה במלחמת ששת הימים".

קצובר מוסיפה כי לדעתה "אנשים בשלים להחלת הריבונות ומבינים שהיא מביאה ליציבות, לביטחון ומדגישה את האמירה 'הארץ הזאת שלנו'.

נדיה מטר, גם היא יו"ר משותף של תנועת הריבונות, מדגישה כי לצד המערכה בשטח ביהודה ושומרון - יש צורך גם במלחמת הסברה. "נוער הריבונות מבין שהמאבק הוא לא רק על הגבעות והחוות. כמובן שזה חלק חשוב מהמאבק על הארץ אבל הנוער שלנו הופך לחיילים של ארץ ישראל במלחמה על התודעה. היום, לצד המאבק על הגבעות, צריכים להיות במדיה החברתית, בכנסת, במאמרים בתקשורת וברחוב.

בני הנוער שלנו מבינים שכשהם מעלים דרישה לריבונות - זה מה שיביא אותה. אין כמו נוער כדי להלהיב ולהביא את הלחץ שיגיע למקום הנכון בכנסת או בממשלה. בכנס הזה אנחנו קוראים למנהיגות שלנו - תהיו אמיצים ותעשו את זה עוד לפני הבחירות. אנחנו זקוקים לריבונות ישראלית מהים ועד הירדן", היא מסכמת.