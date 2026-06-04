משפחתו של נדיר אדרי, אחד מהישראלים שנפצעו בתאונה הקטלנית בפנמה, הודיעה היום (חמישי) כי נקבע מותו בבית החולים תל השומר.

אדרי נפטר לאחר מאבק ממושך על חייו מצד הצוותים הרפואיים במחלקת טיפול נמרץ. ההודעה הכואבת מגיעה כשלושה שבועות לאחר התאונה הקשה שבה נהרגה נועה יצחק ז"ל, תושבת מעלה אדומים.

התאונה הקשה התרחשה בעת שאדרי טייל יחד עם קבוצת הישראלים בפנמה, והקבוצה עשתה את דרכה לעבר קוסטה ריקה.

המיניבוס שבו נסעו המטיילים הישראלים התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד בשולי הכביש המהיר. מעוצמת ההתנגשות נפגעו נוסעי המיניבוס, והאירוע הסתיים בתוצאות קטלניות ובפציעות קשות.

לאחר התאונה הקשה בפנמה חל שיפור מסוים במצבו הרפואי של נדיר, ובעקבות כך הוחלט להטיסו להמשך קבלת טיפול רפואי בארץ.

עם זאת, לאחר הגעתו לישראל חלה הידרדרות מחדש במצבו הבריאותי, אשר נבעה מעוצמת הפגיעות הפנימיות שספג בתאונה. הרופאים בבית החולים תל השומר נלחמו על חייו, אך היום נאלצו לקבוע את מותו.