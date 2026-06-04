בן גביר בפלוגה החרדית במג"ב דוברות המשטרה

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקר במחנה עופר ונפגש עם לוחמי ומפקדי פלוגת "אבנט", פלוגת החרדים של מג"ב עוטף ירושלים.

בביקור השתתפו גם סגן מפקד משמר הגבול תת-ניצב עמרם נידם, מפקד מג"ב עוטף ירושלים תת-ניצב ערן לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה יוסי לוי ובכירי החיל.

פלוגת "אבנט" הוקמה כפלוגת החרדים הראשונה במשמר הגבול ופועלת בגזרת עוטף ירושלים במשימות ביטחון שוטף, שמירה על הסדר הציבורי ומתן מענה לאירועי טרור. לוחמי הפלוגה הוכשרו כלוחמים מן המניין ומשולבים בפעילות המבצעית של החיל.

במהלך הביקור קיבל השר סקירה על פעילות הפלוגה, הכשרתה המבצעית ותרומתה לביטחון. בן גביר שוחח עם הלוחמים והמפקדים על שירותם ועל האתגרים הכרוכים בשילוב אורח חיים חרדי במסגרת שירות מבצעי.

בן גביר אמר ללוחמים כי הם "החלוצים ופורצי הדרך" והוסיף כי הם מוכיחים שניתן לשמור על הזהות החרדית לצד תרומה משמעותית לביטחון המדינה. ל

דבריו, מאז כניסתו לתפקיד גויסו כ-1,400 חרדים למשטרה, לשב"ס ולגופי הביטחון הלאומי, נתון שלדבריו משקף עלייה של 186 אחוזים בגיוס חרדים למסגרות אלו.

תת-ניצב עמרם נידם אמר כי פלוגת "אבנט" מהווה דוגמה לשילוב בין מחויבות לערכי השירות לבין אורח חיים חרדי. לדבריו, לוחמי הפלוגה פועלים לצד כלל כוחות מג"ב בגזרת עוטף ירושלים וממלאים תפקיד משמעותי בשמירה על ביטחון אזרחי ישראל ובסיכול איומים ביטחוניים.

נידם הוסיף כי הפלוגה הפכה למודל מבצעי וערכי בתוך החיל, וציין את פעילותם של הלוחמים והמפקדים בגזרה המורכבת שבה הם משרתים.