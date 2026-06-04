עשרות פעילים מחו הערב (חמישי) מול "מצעד הגאווה" שנערך בירושלים.

בין המוחים שהגיעו להפגין נגד קיום הצעדה בעיר היו יו"ר ארגון להב"ה, בנצי גופשטיין, וסגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג.

המפגינים הביעו מחאה נחרצת על קיום האירוע בבירה, במיוחד על רקע המצב הביטחוני והלחימה המתמשכת בצפון.

"חבל שגם בזמן שחיילנו נלחמים בלבנון ומחרפים את נפשם - בוחרים אותם ארגונים לקיים מצעד תועבה בלב ירושלים", אמר גופשטיין במהלך המחאה.

גופשטיין הוסיף ומתח ביקורת על בחירת מסלול הצעידה של המשתתפים: "נראה אותם מקיימים את המצעד בשער שכם. מצעד שכל כולו אצבע בעין ליהדות. לא ניתן שייבזו את הקדושה של העיר, ירושלים היא לא סדום".