תיעוד השריפה בגוש דולב-טלמונים דוברות בנימין

שרשרת שריפות נרחבת פרצה אחר הצהריים (חמישי) במערב בנימין, ולוחמי אש רבים פועלים בשטח בניסיון להשתלט על הלהבות בכמה מוקדים.

האירוע הראשון החל בשעה 17:20, כאשר אנשי חוות "חסד עולם" דיווחו על הצתה שביצעו ערבים בשטחי המרעה של החווה.

האש התפשטה בהמשך לעבר משחתת רכב בלתי חוקית הנמצאת בפאתי הכפר שוקבא, שם פועלים כעת שישה צוותי כיבוי בסיוע מתנדבים ואנשי החוות הסמוכות.

מנגד, מקורות פלסטיניים מיהרו להאשים את תושבי הגבעות בהצתת האש באדמות הכפר שוקבא, וטענו כי האש מתפשטת למרות ניסיונות ההשתלטות.

במועצת בנימין דחו בתוקף את הדברים והגדירו אותם כעלילה וכטענות כוזבות המפיצות מצג שווא מצד תושבי הכפר. במועצה ציינו כי התושבים הערבים מתעלמים מכך שמדובר במשחתת רכב באזור שאליו מוברחים רכבים גנובים רבים מאזור המרכז.

במועצת בנימין הדגישו כי דווקא סרטון שהופץ על ידי תושבים ערבים ברשתות החברתיות מפריך לחלוטין את גרסתם. בסרטון המדובר נראה בבירור שובל האש המוביל מכיוון שטחי המרעה של חוות "חסד עולם" ישירות אל משחתת הרכב. הממצאים הללו ממחישים כי האש התפשטה מהשטח שהוצת קודם לכן על ידי ערבים, ולא החלה במתחם הרכבים עצמו כפי שנטען.

במקביל, שריפה גדולה נוספת החלה באזור הכפר ג'ניה שבגוש דולב-טלמונים והתפשטה במהירות לחורש הסמוך. לפי ההערכות, האש החלה במזבלה של הכפר, ובשל הסכנה לכביש הסמוך והחשש מהמשך התפשטות הלהבות הוזנקו למקום מטוסי כיבוי. לוחמי אש ממחוז יו"ש, בסיוע צוותים ממחוזות שכנים, פועלים בתוואי שטח מאתגר המקשה על פעולות כיבוי קרקעיות, וטרם הושגה שליטה על האש.

מפקד מרחב בנימין, טפסר משנה שלומי הרוש, התייחס למצב בשטח ופירט את היערכות הכוחות. "מדובר בשני אירועים שהחלו האחד אחרי השני, בשריפה סמוך לטלמון מדובר בתוואי שטח מאתגר המקשה על פעולות כיבוי קרקעיות, בעקבות כך הוזנקו מטוסים על מנת לתת מענה מהיר להתפשטות האש", מסר הרוש.

הוא הוסיף כי לוחמי האש פועלים קרקעית במקומות שבהם יש גישה, ובמקביל חוקרי שריפות של כבאות והצלה לישראל החלו בבדיקת נסיבות פרוץ השריפות.