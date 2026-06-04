ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל אישרה שורה של צעדים להתמודדות עם "תוכנית המיקודים" של השר עמיחי שיקלי להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.

מטרת תוכניתו של השר שיקלי היא להביא להפסקת הבנייה הבלתי חוקית, ולהעביר את האוכלוסייה הבדואית מכפרים בלתי מוכרים ליישובים מוכרים ומוסדרים.

אתר החדשות "אל-ג'רמק" דיווח כי ועדת המעקב הביעה בישיבה שערכה היום (חמישי) ביישוב רהט את התנגדותה המוחלטת למהלך הממשלתי.

בוועדת המעקב טענו כי תוכנית שיקלי חותרת להפקיע קרקעות ולגרש את בעליהן תחת הכיסוי של "הסדרה". עוד ציינה ועדת המעקב הערבית כי התוכנית מהווה איום ישיר על זכויות בעלי הקרקעות בנגב, וקראה לתושבים שלא לשתף פעולה עמה.

כמו כן, קראה הוועדה לתושבים המקומיים שלא להיגרר אחר פיתויים שונים שיוצעו להם על ידי הרשויות בעקבות המיזם.

בעקבות כך, הודיעה ועדת המעקב על הכנת תוכנית מאבק מפורטת להתמודדות עם תוכנית שיקלי בשטח. תוכנית המאבק הערבית צפויה להיות מאושרת באופן רשמי בוועידת הנגב, שתתקיים בעיר רהט.

בנוסף לכך, קראה ועדת המעקב לציבור הרחב להשתתף בתהלוכת "הדגלים השחורים" שתיערך בעיר לוד במחאה על התפשטות הפשע והתרשלות הרשויות להיאבק בתופעה.

בהקשר אחר, הביעה ועדת המעקב במהלך התכנסותה התנגדות נחרצת להצעת החוק להסדיר את השימוש במכשירי ההגברה במסגדים.