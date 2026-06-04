דובר צה"ל התיר הערב (חמישי) לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, נפל בקרב בדרום לבנון. הוא החלל ה-16 מאז ההכרזה על "הפסקת אש".

למברג שימש כקצין שריון בגדוד 75 של עוצבת סער מגולן (חטיבה 7). הודעה רשמית על נפילתו נמסרה לבני משפחתו על ידי נציגי הצבא.

מפרטי התקרית עולה כי האירוע התרחש בסמוך לשעה 16:00, במהלך פעילות מבצעית צפונית לנהר הליטאני. מחבל שיגר טיל נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, אשר פועלים בדרום לבנון.

בעקבות ירי טיל הנ"ט לעבר כלי הרכב המשוריין, נפל למברג ז"ל. מיד לאחר התקרית הקשה, פתחו כוחות צה"ל בפעולת תגובה נרחבת באזור.

הצבא תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שבו בוצע הירי.

נפילתו של למברג אירעה שעות לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על הסכמות שהושגו בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית בנוגע ליישום הפסקת אש.

לפי ההודעה, הצדדים הסכימו לקדם הקמת "אזורי פיילוט" שבהם צבא לבנון יתפוס אחריות ביטחונית ללא נוכחות של חיזבאללה.

בהודעה האמריקנית צוין כי יישום ההבנות מותנה בכך שחיזבאללה יפסיק את האש ויסיג את פעיליו מדרום לנהר הליטאני. במקביל דיווח העיתון הלבנוני "א-נהאר" כי התקיפות האוויריות הישראליות פסקו לאחר פרסום ההצהרה האמריקנית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "לב כולנו דואב את נפילתו של קצין השריון, סרן איתן שמואל למברג ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון. יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחתו ומשתתפים בצערה הכבד. איתן ז"ל, ממשמר השבעה, היה מפקד אמיץ שהוביל את חייליו בחזית הקרב כדי לשמור על ביטחון ישראל. לנצח נזכור את גבורתו ואת הקרבתו. יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו לעד".