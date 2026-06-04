ליה כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון, נהרגה הבוקר (חמישי) בפיצוץ עז שאירע ברכב שבו נסעה בנתיבי איילון סמוך למחלף חולון.

על פי החשד, המטען הוטמן בסמוך למושב הנהג והתפוצץ במהלך הנסיעה. עוצמת הפיצוץ הייתה גדולה במיוחד, הרכב עלה באש ולכוחות ההצלה שהגיעו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותה של כהן מלכה.

במסגרת החקירה זומן בן זוגה לשעבר לחקירה באזהרה ביחידה המרכזית של מחוז המרכז. החוקרים בוחנים את מכלול הקשרים והאירועים שקדמו לרצח, לצד בדיקות טכנולוגיות שנועדו לקבוע כיצד הופעל המטען - באמצעות מנגנון השהיה או בהפעלה מרחוק.

מבדיקה ראשונית עלה כי בחודשים האחרונים הוגשו תלונות במשטרה נגד בן הזוג לשעבר בגין איומים. אחת מהן הוגשה על ידי כהן מלכה עצמה, ואחרת על ידי אביה. בעקבות אותן תלונות התנהלו הליכים משטרתיים, ובמשטרה בודקים כעת האם קיים קשר בינם לבין הרצח.

אביה של ליה, יעקב מלכה, סיפר כי בתו הגישה לפני מספר חודשים תלונה במשטרה נגד בן זוגה לשעבר בגין איומים. "ליה הייתה ילדה טובה ומדהימה, כל החיים שלה רק נתינה למשפחה ולסובבים אותה. היא עבדה 14 שנה במשרד רואי חשבון גדול, אישה שמקובלת על כולם", אמר ל-ynet.

במשטרה ציינו כי לכהן מלכה ולבני משפחתה אין עבר פלילי. אמה שירתה בעבר במשטרת ישראל ופרשה לגמלאות.

מפקד מרחב איילון, תת-ניצב דניאל חדד, אמר בזירת האירוע כי מדובר במעשה חמור במיוחד, שהתרחש בלב אחד מצירי התנועה המרכזיים במדינה ועלול היה לסכן נהגים ואזרחים נוספים. לדבריו, החוקרים פועלים במספר כיוונים במטרה להגיע למבצעי הרצח ולמי שעומדים מאחוריו.