מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור הרצחני חמאס מדווח על מעצר "סוכן" של ישראל, שהיה מעורב בחיסול מפקדים בכירים בגדודי אל-קסאם.

לאחרונה חיסל צה"ל, בשיתוף פעולה עם השב"כ, את מפקד גדודי אל-קסאם עיז א-דין אל-חדאד, ואת מחליפו מוחמד עודה, ששימש בעבר בתפקיד ראש המודיעין של גדודי אל-קסאם.

על פי הדיווח, החשוד סיפק לישראל מידע חיוני שסייע לה לבצע פעולות סיכול ממוקד נגד בכירי חמאס בדרג ההנהגה.

החשוד נעצר בעת שניסה להימלט מעבר לקו הצהוב, לאזור שבשליטת צה"ל, בהתאם להנחיות דחופות שקיבל מקצין במודיעין הישראלי.

בחקירתו הודה החשוד במעורבותו בביצוע תצפיות על תנועותיהם של מספר מבכירי חמאס, באיתור מקומות הימצאם ובהעברת המידע למודיעין הישראלי.

עוד נמסר כי ממצאי חקירת החשוד עשויים להביא למעצרם של סוכנים נוספים שסייעו לישראל לעקוב אחר בכירי חמאס.