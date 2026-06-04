שר המורשת, עמיחי אליהו, המריא היום (חמישי) בחשאי לביקור רשמי ברוסיה, כך נודע לראשונה לערוץ 7. השר אליהו צפוי לשהות במדינה במהלך סוף השבוע ולשוב לישראל ביום ראשון הקרוב.

מדובר בביקור ראשון של נציג ממשלה ישראלי ברוסיה בשלוש השנים האחרונות, והוא יוצא לפועל למרות המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה והרגישות המדינית עם ישראל.

במהלך ביקורו ברוסיה, קיים השר אליהו פגישות עבודה עם איש העסקים לב לבייב, לצד נציגי השגרירות הישראלית והקהילה היהודית המקומית.

מטרת הנסיעה והפגישות היא קידום תוכנית להקמת מרכז מורשת מיוחד ליוצאי ברית המועצות, אשר יוקם בשיתוף פעולה עם עיריית ראשון לציון. עלות הקמת המרכז החדש נאמדת בסכום של מעל 100 מיליון שקלים, והוא נועד לשמר את ההיסטוריה של יהדות ברית המועצות לפני שהיא תישכח.

"משנות התשעים אף אחד לא מספר את הסיפור ועוד שנייה הוא נשכח", אמר השר אליהו בשיחה עם ערוץ 7 והסביר את נחיצות המיזם.

הרקע להחלטתו של השר להקמת המרכז נעוץ בחוויה אישית מעברו, כאשר בהיותו בן 12 לקח אותו אביו הרב שמואל אליהו לראות את גלי העלייה הגדולים מרוסיה. השר שחזר כי ראה אז את אביו בוכה, ובהמשך נחשף לנתק הקיים עם יהודי רוסיה מה שהוביל אותו לקדם את הקמת המרכז.

נזכיר כי כחודש לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל פרסם משרד החוץ של רוסיה גינוי לאחר שאליהו לא פסל הטלת פצצת אטום על רצועת עזה.

"נראה כי מדובר בהודאה של ישראל בכך שיש לה נשק גרעיני. אם אנו שומעים הצהרות רשמיות בנושא, אז היכן הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית?", אמרה דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זחרובה.