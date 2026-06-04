ים אביטן שיתף לראשונה ברגעים האחרונים לצידה של אישתו ניב חיה חזן בת ה-29 ובתחושות הקשות שמלוות אותו מאז לכתה אתמול.

אביטן ליווה את ניב לאורך יותר משלוש שנים של טיפולים, ניתוחים והתמודדות ממושכת עם מחלת הסרטן. לדבריו, בני המשפחה והחברים לא הפסיקו להאמין ולנסות להיאבק עבורה עד הרגע האחרון.

"שלוש שנים לצד המאבק המטורף של ניב. היא נלחמה כל רגע ורגע, ואנחנו - אני, אמא שלה, המשפחה, החברים ומדינה שלמה - אף אחד לא ויתר. הייסורים שהיא עברה היו כבר מעל ומעבר", שיתף בראיון ל'ישראל היום'.

לדבריו, בימים האחרונים לחייה הייתה ניב מורדמת ומונשמת. "התפללנו לנס, חיכינו לנס, אבל גם רצינו שהיא תנשום ולא תסבול יותר", אמר.

אביטן תיאר את הקשר העמוק ביניהם ואת תחושת האובדן שמלווה אותו. "רציתי שהיא תזכור ותדע שהיא הדבר הכי יקר לי בעולם, שאני מוכן למות למענה. זאת אהבת חיי", אמר.

כעת, לאחר מותה, הוא אומר כי בכוונתו להמשיך להנציח את זכרה באמצעות הדברים שאהבה. "ממשיכים להילחם כדי להנציח אותה ולעשות כל דבר שהיא אהבה. כל דבר שהיא אהבה, אנחנו נמשיך לעשות", סיפר.

מבין כל הזיכרונות, ישנו רגע אחד שממשיך ללוות אותו במיוחד. לדבריו, המילים האחרונות שאמרה לו נחרטו בלבו: "תודה על איך שטיפלת בי כל כך יפה כל השנים האלה".

חזן ז"ל, מדריכת פילאטיס במקצועה, הפכה בשנים האחרונות לדמות מעוררת השראה עבור אלפי ישראלים, לאחר שבחרה לתעד ולשתף באופן פתוח את מאבקה במחלת הסרטן ברשתות החברתיות.

במשך למעלה משלוש שנים נאבקה בסוג נדיר ואגרסיבי של סרטן צוואר הרחם. במהלך התקופה עברה טיפולים רפואיים מורכבים, בהם ניתוחים, כימותרפיה והקרנות, ואף ניסתה טיפולים נוספים בארץ ובחו"ל. למרות רגעים של אופטימיות ושיפור במצבה, המחלה שבה והתפרצה והתפשטה פעם נוספת.

בשלב מסוים נאלצה להפסיק טיפול כימותרפי בעקבות תגובה אלרגית חריפה, ובני משפחתה פנו לציבור בבקשת סיוע למימון תרופות וטיפולים שאינם נכללים בסל הבריאות.

בשבועות האחרונים עדכן בעלה, ים אביטן, כי מצבה הרפואי החמיר וביקש מהציבור להתפלל לרפואתה.

את דבר מותה בישר אתמול אביטן, שליווה אותה לאורך כל שנות ההתמודדות עם המחלה. בפוסט שפרסם כתב: "בצער רב, אשתי היקרה מסרה את נשמתה לבורא אחרי שלוש שנים של ייסורים. יהי זכרך ברוך, ניב חיה שלי".