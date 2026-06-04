סקר חדשות 12 שפורסם הערב (חמישי) מעלה כי אם הבחירות היו נערכות היום, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו הייתה המפלגה הגדולה בישראל.

לפי נתוני הסקר, הליכוד זוכה ל-23 מנדטים, נתון המציג כמות מנדטים זהה ביחס לסקר שנערך בשבוע שעבר. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת במנדט אחד בהשוואה לשבוע שעבר, ועומדת כעת על 21 מנדטים.

עוד עולה מהסקר כי מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט רושמת התחזקות של שני מנדטים, וזוכה ל-19 מושבים בכנסת הבאה.

מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן נחלשת ומקבלת בסקר הנוכחי 10 מנדטים. שלוש מפלגות מקבלות נתון זהה של 9 מנדטים כל אחת, והן מפלגת ש"ס, מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

מפלגת יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף זוכה אף היא ל-9 מנדטים לפי נתוני הסקר הנוכחי. בגזרת המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם שומרות על כוחן ומקבלות כמות מנדטים זהה לנתוני השבוע שעבר, עם 5 מנדטים לכל אחת מהן.

מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נותרת מעל אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים בסקר.

כמה מפלגות נותרו מתחת לאחוז החסימה, ובהן מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ אשר שומרת על נתון זהה של 1.8% תמיכה. מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל רושמת התחזקות קלה ומגיעה ל-1.3%, ואילו מפלגת בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה נחלשת ועומדת על 0.8% תמיכה.

בחלוקה לגושים פוליטיים, שני הגושים שומרים על כוחם ללא שינוי, כאשר מפלגות האופוזיציה (כולל המפלגות הערביות) זוכות ל-69 מנדטים, ואילו גוש הקואליציה מקבל 51 מנדטים.

ההתחזקות של גדי איזנקוט באה לידי ביטוי גם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. לפי תוצאות הסקר הנוכחי, איזנקוט עוקף לראשונה את נתניהו וזוכה ל-38% תמיכה בקרב המשיבים. מנגד, נתניהו נחלש ביחס לנתוני השבוע שעבר, וזוכה בסקר הנוכחי ל-35% תמיכה בלבד מהנשאלים.