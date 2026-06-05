הורי לוחמים: להתיישב בלבנון ללא קרדיט

הורים ללוחמים המשרתים בימים אלו בלבנון השתתפו בסיור סמוך לגבול הצפון יחד עם תנועת "עורי צפון". במהלך הסיור קראו המשתתפים להקים התיישבות אזרחית יהודית בדרום לבנון לצד המשך המאבק בארגון הטרור חיזבאללה.

אורי פלסי, שבנו משרת כלוחם בלבנון, אמר כי המציאות הביטחונית בצפון חוזרת על עצמה פעם אחר פעם. לדבריו, לאחר שישב במקלטים במלחמת לבנון השנייה וכעת בנו נלחם באותה גזרה, יש צורך במהלך שיבטיח שהמצב לא יחזור על עצמו בעתיד.

פלסי טען כי טיהור השטח מחיזבאללה אינו מספיק ללא שינוי ארוך טווח בשטח. לדבריו, "יש רק דרך אחת לשמר את ההישג הצבאי - להקים התיישבות בלבנון", והוסיף כי הוא מקווה שבעתיד יגיע לאזור כאזרח ולא כהורה ללוחם.

יאיר לבנוני, שלחם במלחמת לבנון הראשונה ושכל את בן דודו בלחימה בשנת 1983, סיפר כי גם שלושת ילדיו לחמו בלבנון. לדבריו, במשך עשרות שנים חוזרים כוחות צה"ל לאותה זירה, נלחמים ונסוגים, ולכן יש צורך באחיזה קבועה בשטח.

"הגיע הזמן לחזור ולהחזיק את כל השטח הזה, בהתחלה עם היאחזויות נח"ל ויותר מאוחר ממש עם התיישבות. אם לא נעשה את זה כל פעם נצטרך לברוח, כל פעם נצטרך להיכנס מחדש", אמר.

בתנועת "עורי צפון" מסרו כי קריאתם של הורי הלוחמים צריכה להגיע למקבלי ההחלטות. בתנועה טענו כי רק התיישבות אזרחית תוכל להבטיח יציבות ביטחונית לאורך זמן, והזהירו מפני חזרה למדיניות של כניסות ויציאות מהשטח ללא שינוי יסודי במציאות הביטחונית באזור.