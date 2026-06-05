ראש הישיבה הליטאי הרב משה הלל הירש נשא אמש דברים חריפים בפני בחורי ישיבות ותיאר את המצב המורכב שנוצר בעולם הישיבות בעקבות היעדר חוק הגיוס.

הרב הירש אמר כי מאחורי הלחץ לגיוס החרדי עומדת מטרה מוצהרת לפגוע בעולם התורה: "הם רוצים לאבד את עולם התורה. במפורש".

בדבריו חשף כי לא היתה כוונה לתמוך במתווה של חוק ביסמוט שסופו דרש עמידה של 50% גיוס מקרב עולם הישיבות.

"הם רצו בחוק שחמישים אחוז של הציבור ילך לצבא. זה לא היה קורה. אבל הם רצו 100 אחוז בצבא. זה לא צורך הצבא. "זה לא צורך הצבא, הם רוצים לאבד את עולם התורה", אמר.

חרף הדברים החריפים, קרא הרב הירש להימנע מכל ביטוי אלים ולהפנות את המאמץ פנימה. "יש דרך למחות באמצעות היד, אבל אנחנו מוחים בפה - להתחזק בלימוד התורה, במצוות, בתפילה", אמר.

את דבריו סיכם הרב הירש במסר ישיר לבחורים: "אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבורה. אי אפשר לתבוע שהכל יהיה כמו תמיד. צריכים להכניס לבחורים את ההרגשה שכדי שנוכל לצאת מהמלחמה הזו - ואין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק עם סיוע מהקב"ה".