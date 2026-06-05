צביקה מור, המצטרף הטרי למפלגת הציונות הדתית, שוחח עם ערוץ 7 בוועידת נוער הריבונות ואמר כי הוא בטח שישראל קרובה להוציא לפועל מהלך של ריבונות ביהודה ושומרון.

"אני חושב שזה יכול לקרות ובטוח שזה יקרה. מעבר להצהרה על הריבונות צריך גם ליישם ריבונות בשטח. הממשלה הזו, ובתוכה מפלגת הציונות הדתית, עשו מהפך היסטורי במדינת ישראל - שייטיב מאוד עם הדורות הבאים. יש במהלך הזה שינוי של הקונספציה ואמירה שאנחנו בונים וממשיכים ליישב את השטח", מדגיש מור.

לשאלה האם לעם ישראל ברור יותר, אחרי השבעה באוקטובר, הצורך בהחלת הריבונות - הוא משיב "היום זה ברור. השר בצלאל סמוטריץ' שאל את עצמו מיד לאחר הטבח הנורא כיצד אנחנו מונעים מצב דומה ביהודה ושומרון שם כמויות הנשק עצומות ויש 60 'שוטרים' שהם לוחמים לכל דבר של הרשות הפלסטינית. לכן יצאה לפועל תוכנית החוות - וזה צעד שעושה ריבונות בפועל. כמובן שאנחנו מצפים להכרזה רשמית על ריבונות בגיבוי של הנשיא טראמפ".

מאז שהודיע על הצטרפותו לפוליטיקה הוא מוצף בברכות. "אני מקבל המון תגובות טובות. אנשים אומרים שהם שמחים שאני אהיה שליח שלהם בכנסת. אני מקווה ומתפלל להיות שליח ציבור. אני חושב שהשנתיים האחרונות הכינו אותי ואת המשפחה כולה לחיים הציבוריים. אפשר לומר ש'עברנו טירונות' לא קלה. בעקבות המפגש עם התקשורת והחיים הציבוריים ועם אנשים שלא נהגו בחמלה, למדנו לחיות עם הדבר הזה, ללכת עם האמת שלנו בשביל עם ישראל".

לדעתו, הציבור כולו צריך להתגייס למען המחנה הלאומי, לקראת הבחירות הקרובו. "מי שמבין את חשיבותה של ממשלה לאומית בעת הזו לעם ישראל ומי שמבין מה עומד מהצד השני - חייב להתגייס לבחירות ולהשפיע - כדי לשמור ולהגדיל את המחנה הלאומי. מי שמסתכל על העשייה של הממשלה מאז השבעה באוקטובר מבין שרק ממשלה לאומית תשמור על האינטרסים של העם היהודי ומדינת ישראל ולא תתקפל ותחזיר אותנו לקונספציה.

אנחנו נמצאים בבחירות גורליות. נכון שתמיד אומרים את זה, אבל היום, במיוחד עם המאבק התרבותי שקיים במדינת ישראל זה קריטי שקולו של הרוב יישמע ושתהיה לו תודעה של רוב. רובו של עם ישראל יותר לאומי, ציוני, יהודי, מסורתי ורוצה את הניצחון לפני הכל", מסכם מור.