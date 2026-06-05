יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין, שוחח עם ערוץ 7 בוועידת נוער הריבונות, והסביר מדוע לדעתו מתעכבת החלת הריבונות ביהודה ושומרון.

"זה לא קורה כי זה לא החזון של נתניהו. ריבונות ונתניהו אלה שני דברים שונים. אי אפשר להאשים רק אותו - הרי הימין לדורותיו לא דיבר על ריבונות. מנחם בגין מסר את סיני והחזיר את ימית. את אוסלו, שנתניהו היה אמור לגלגל מכל המדרגות כשנבחר ב-1996, הוא אימץ אל ליבו. אתה לא יכול לאמץ את אוסלו ביד אחת ולדבר על ריבונות ביד שנייה", מדגיש פייגלין.

לדבריו גם התלות בארה"ב בנושא הריבונות - מיותרת. "זה עוד מחדל של הימין לדורותיו שלמעשה העברנו את המונופול על הריבונות לדוד סם. יש לנו בעיה קשה מאוד, למחנה הלאומי, שמעולם לא באנו עם אלטרנטיבה שלנו לאוסלו ולא הצבנו גבולות לכרסום בריבונותה של ישראל והעברתה לאמריקנים".

לדעת פייגלין ישראל צריכה לדעת לומר 'לא' לממשל האמריקני כפי שידעה לעשות בעבר. "בן גוריון אמר לאמריקנים 'לא' כשדרשו שלא יקים את מדינת ישראל. אשכול ב-1967 אמר לאמריקנים 'לא' כשניסו למנוע מישראל להילחם. יש לנו מקרים רבים בהיסטוריה שידענו להגיד לו ודווקא כיום, כשאנחנו גדולים וחזקים פי כמה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לומר 'לא' ולא לשלם בדם בנינו כשהאמריקנים מבקשים מאיתנו לעשות דברים בלתי אפשריים - כמו בלבנון למשל".

הוא מזכיר כי "בתחילת דרכו בקדנציה הנוכחית טראמפ תכנן שכל העזתים יהגרו מעזה. אנחנו אמרנו לא. צריך להודות בכאב שהבעיה חונה אצלנו, לא אצל האמריקנים ואפילו לא בבג"ץ והפצ"רית, עם כל המיאוס מהם. הבעיה היא חוסר החזון והצבת האלטרנטיבה של הימין לשמאל.

לדעתי צריך להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון וברצועת עזה. זה דבר מובן מאליו. אנחנו מתייחסים לכל ארץ ישראל התנכ"ית כמרחב פוטנציאלי לריבונות ישראלית. מי שיורה עלינו מתוך המרחב הזה צריך לאבד את השטח והאויב שירה אלינו יגורש משם, השטח יסופח לישראל ותקום שם התיישבות. זו המשוואה שצריך לייצר - גם בלבנון - וגם בכל החזיתות האחרות", מסכם פייגלין.