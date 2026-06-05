ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ומושלת ארקנסו שרה האקבי-סנדרס סיכמו השבוע על הקמת שדולת מושלים אמריקנים למען יהודה ושומרון, מהלך ראשון מסוגו שנועד לחזק את התמיכה המדינית, הכלכלית והציבורית באזור.

ההחלטה התקבלה במהלך פגישות שקיימו השניים בארקנסו, בהמשך לביקורה של המושלת ביהודה ושומרון לפני מספר חודשים יחד עם אביה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי ובני משפחתם. במהלך אותו ביקור סיירה המשפחה בבנימין ובשילה הקדומה ונחשפה מקרוב להיסטוריה, לארכיאולוגיה ולסיפור ההתיישבות.

בפגישה המשותפת בארקנסו הדגישה המושלת את מחויבותה ליהודה ושומרון ואמרה: "נפלא לארח כאן בארקנסו את ידידינו מישראל. ביקרנו אצלם לפני מספר חודשים וכעת אנו שמחים להשיב להם על האירוח. אנו מצפים להמשיך את השותפות בינינו ולעבוד יחד כדי לקדם את שני העמים שלנו. אני מחויבת לבנימין, יהודה ושומרון. נקדם את היוזמות שעלו בפגישה ונמשיך לפעול לחיזוק הקשרים בינינו".

גנץ אמר להאקבי-סנדרס כי "יש לנו את אותה מטרה, להמשיך את המשימה של ההורים והסבים שלנו, לפתח את יהודה ושומרון, לחזק את הקהילות שלנו ולבנות עתיד טוב יותר לדור הבא".

השדולה החדשה צפויה לרכז מושלים ממדינות נוספות בארצות הברית, לקדם משלחות רשמיות ליהודה ושומרון, לחזק קשרי מסחר והשקעות ולפעול נגד ניסיונות להחרים את תושבי האזור ותוצרתם. כבר כעת מתקיימים מגעים מול מושלים נוספים במטרה להרחיב את המהלך.

גנץ הוסיף "דווקא בימים שבהם איראן מנסה לשלוח את זרועות התמנון שלה אל יהודה ושומרון, ובזמן שיש מי שמנסים לבודד את ישראל באמצעות חרמות ולחצים מדיניים, אנחנו עושים את ההפך. אנחנו בונים בריתות חדשות ומחברים בין אנשים שמאמינים באותם ערכים של חירות, אמונה וביטחון".

מי שמבקש להחרים את יהודה ושומרון מגלה שוב ושוב שהמציאות חזקה ממנו. במקום חרמות אנחנו יוצרים שותפויות. במקום בידוד אנחנו בונים קשרים שלא יתנתקו. השדולה הזו היא צעד משמעותי בבניית רשת מנהיגים אמריקנים שתחזק את יהודה ושומרון, את ישראל ואת הברית האסטרטגית בין שתי המדינות".