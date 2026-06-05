מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, הגיע השבוע לסיור עבודה מקצועי במועצה האזורית גוש עציון.

הביקור, שנערך בהובלת ראש המועצה ירון רוזנטל, נועד לבחון מקרוב את צורכי התשתית המשתנים של הגוש לאור הגידול המואץ באוכלוסייה ובניית השכונות החדשות.

במהלך הסיור הציג רוזנטל בפני הנהלת חברת החשמל את תוכניות הפיתוח של המועצה. הצדדים דנו לעומק במספר נושאים קריטיים לעתיד האזור.

בין היתר קידום פרויקט אסטרטגי לחיבור רשת החשמל של גוש עציון ישירות למערכת האספקה של ירושלים, במטרה להגביר את יציבות זרם החשמל ולמנוע תקלות, הצבת מתקני חשמל מתקדמים בשכונות הנמצאות כעת בשלבי הקמה, כדי להבטיח מעבר חלק לאכלוס וחיבור יישובים ונקודות התיישבות חדשות ברחבי הגוש לרשת החשמל הרשמית, כמהלך של חיזוק המשילות והשירות לתושב.

שפיגלר אמר כי: "מדובר בחלוצים המתיישבים ברוח חומה ומגדל, ברחבי גוש עציון . חברת החשמל תפתח את הרשת מבעוד מועד כך שהיא תמתין למתיישבים ולא להפך. מעבר להיבט של המחייה השוטפת, החשמל הוא מנוע צמיחה כלכלי, חברתי, מישקי, המאפשר לייצר מקומות עבודה למתיישבים שתקעו יתד במקום"

"התשתית היא הלב הפועם של ההתיישבות," אמר ראש המועצה ירון רוזנטל במהלך המפגש. "שיתוף הפעולה עם חברת החשמל הוא קריטי כדי שנוכל להמשיך לבנות, לפתח ולקלוט משפחות חדשות בגוש עציון עם איכות חיים ומענה טכנולוגי ראוי".

לצד הדיונים המקצועיים, חתמו המנכ"ל והצוות את הביקור בחיבור לשורשים ההיסטוריים של האזור. הצוות ביקר בחיזיון החדש בכפר עציון, שם צפו בסיפורו המרגש של הקיבוץ ושל גוש עציון כולו.