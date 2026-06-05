סיפור תל חי יוצא לעולם באנגלית

ספר חדש המביא את סיפור תל חי לקוראים דוברי האנגלית הושק לאחרונה בשני אירועים רשמיים בארצות הברית.

הספר "The Roaring Lion", המהדורה האנגלית של הספר העברי "איש תל חי", הוצג בשגרירות ישראל בוושינגטון בנוכחות השגריר יחיאל לייטר וצוות השגרירות, וכן במשרד האו"ם בנוכחות שגריר ישראל באו"ם דני דנון.

הספר נולד מתוך יוזמה משפחתית שהחלה לפני יותר מ-15 שנה, כאשר מיכאל בלחובסקי, בנו של זלמן בלחובסקי ממגני תל חי, החל לאסוף עדויות וחומרים על אביו ועל קרב תל חי. בהמשך נערך הספר על ידי ד"ר מרדכי נאור, ובשנת 2023 יצאה מהדורה מורחבת בהוצאת מטר, שתוארה כאחד החיבורים המקיפים שנכתבו על הקרב.

יוזם המהדורה האנגלית הוא יאיר בלחובסקי, יו"ר ומייסד "נאמני תל חי" ונכדו של זלמן בלחובסקי. לדבריו, מטרת הפרסום באנגלית היא להביא את סיפור תל חי ליהדות התפוצות ולעולם הרחב, לצד עידוד העלייה לישראל וחיזוק תחושת השייכות של קהילות יהודיות המתמודדות עם אנטישמיות גואה.

הספר עוסק בדמותו של יוסף טרומפלדור ובמגני תל חי, שעמדו מול כוח גדול מהם ב-1 במרץ 1920 ובחרו להישאר במקום. במרכזו עומד גם המשפט המזוהה עם טרומפלדור, "טוב למות בעד ארצנו", שהפך לחלק מהזיכרון הלאומי הישראלי.

בלחובסקי, שיצא למילואים לאחר אירועי 7 באוקטובר, מצביע על הקשר בין חלוצי תל חי לבין לוחמי ישראל כיום. הוא אמר, "הפצת סיפור תל חי הוא שליחות חיי. סבי זלמן עמד לצד טרומפלדור ברגעיו האחרונים, אבי הקדיש את חייו להגנה על העם היהודי בצללים, ואני - יצאתי להילחם ב-7 באוקטובר כי כשההיסטוריה קוראת לדורנו, אנחנו עונים."

עוד הוסיף בלחובסקי, "הוצאת הספר באנגלית היא המשך אותה שרשרת. אני רוצה שיהודי בניו יורק, בלונדון, בפריז - יקראו את סיפור תל חי ויבינו: יש לנו בית. תמיד היה לנו בית. ואנחנו לא הולכים לשום מקום."