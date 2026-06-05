תיעוד: השמדת המשגר ששיגר לעבר כוחות צה"ל צילום: דובר צה"ל

פעילות מבצעית של צה"ל בשבוע שעבר הובילה לחיסולו של עבד חרב, מחבל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה אשר שימש כמפקד יחידת ההנדסה של הארגון.

דובר צה"ל מסר כי "חרב פיקד על המערך המקצועי שעסק באופן ישיר בהרכבה ובהפעלה של מטעני חבלה, אשר נועדו לפגוע בכוחות צה"ל המנהלים את הפעילות המבצעית בשטחי דרום לבנון".

חרב נחשב למפקד ותיק ובעל מעמד בכיר בשורות חיזבאללה, ולוחמי הצבא מייחסים לו אחריות ישירה להוצאתם לפועל של מספר רב של מתווי טרור שונים שכוונו נגד הכוחות לאורך השנים, החל מתקופת מלחמת לבנון השנייה ועד לימים אלו.

במקביל, אתמול הוציאו מטוסי קרב של חיל האוויר לפועל תקיפה ממוקדת שבה הושמד לחלוטין משגר רקטות. מדובר במשגר ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לצורך ביצוע ירי של רקטות לעבר כוחות צה"ל.