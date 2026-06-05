פגישות עבודה רשמיות נפתחו בין נציגי משרד הביטחון הישראלי לבין אנשי הממשל בארצות הברית, במטרה לעצב ולגבש את קווי המתאר של הסכם שיתוף פעולה ביטחוני עדכני.

ההסכם החדש עתיד לתפוס את מקומו של מזכר ההבנות הקיים בנוגע לחבילות הסיוע, אשר תוקפו הרשמי צפוי לפוג במהלך שנת 2028.

על פי ההחלטה המשותפת שקיבלו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, מי שנבחר לעמוד בראשו של צוות המשא ומתן מטעם מדינת ישראל הוא מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם. עבודתו של ברעם תתבצע בתיאום הדוק ומלא מול שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר.

מן העבר השני של שולחן הדיונים, את המשלחת והצוות מטעם הממשל האמריקני יובילו יועץ מחלקת המדינה, דניאל הולר, לצד שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי.

אבן הפינה של התהליך הונחה במהלך השבוע האחרון, עם קיומו של מפגש התנעה רשמי שבו השתתפו הנציגים והצוותים משתי המדינות. סדרת המפגשים הבאה במסגרת הדיונים צפויה להתפרס לאורך השבועות הקרובים, ותתקיים לסירוגין הן בשטחי ישראל והן בארצות הברית.

קווי היסוד של ההסכם שנמצא כעת בשלבי גיבוש תואמים את המדיניות האסטרטגית שהתוו ראש הממשלה ושר הביטחון.

ממשרד הביחטחון נמסר כי "מטרת המהלך היא ביצור ועמידת עליונותו הצבאית של צה"ל, וזאת באמצעות הרחבה משמעותית של היקף ההשקעות המשותפות בתחומי המחקר והפיתוח (מו"פ) לצד מעבר לקווי ייצור משותפים. ההסכם שואף להביא לידי ביטוי את העמקת השותפות בין המדינות כפי שזו השתקפה במסגרת מבצע 'שאגת הארי', ולהוביל לתהליך של מעבר הדרגתי המשתנה ממודל המבוסס על קבלת סיוע לעבר מודל המבוסס על שותפות הדדית מלאה".