תחקיר מיוחד של רשת CNN האמריקנית, המסתמך על עדויותיהם של ארבעה מקורות מוסמכים המעורים היטב בפרטי המתרחש, מגלה כי ישראל ניהלה מערכת חשאית של כוחות בנקודות מפתח אסטרטגיות במזרח התיכון.

במרכז הדיווח עומדת הצבתן החסויה של יחידות צבא ומודיעין נבחרות ומובחרות בשטחיה של אזרבייג'ן, מדינה בעלת חשיבות גאופוליטית עצומה לנוכח מיקומה.

על פי הדיווח, הפעילות המבצעית התרכזה במספר מוקדים שונים הממוקמים בחלקה הדרומי של אזרבייג'ן, בקרבת קו הגבול הצפוני של איראן. המיקום איפשר קרבה פיזית משמעותית אל שטח האויב, כאשר אל המרחב נשלחו גם יחידות קומנדו מיוחדות. לוחמים אלו הופקדו על ביצוען של משימות רגישות שכללו איסוף של מודיעין איכותי והפעלה ממוקדת של מערכי רחפנים בשטח.

עוד דווח כי הנוכחות המבצעית על אדמת אזרבייג'ן, הייתה חלק בלתי נפרד מרשת מתואמת ורחבה של בסיסים צבאיים סודיים ביותר ואתרים חשאיים, שהקימה ישראל במדינות שונות במרחב.

המערך החשאי פעל במטרה להעניק לצה"ל וליתר זרועות הביטחון את היכולת להוציא לפועל מבצעים התקפיים והגנתיים נגד איראן בצורה קלה, מהירה ואפקטיבית. בין המדינות הנוספות שבהן הוקמו והופעלו אתרים ומתקנים צבאיים סודיים במסגרת אותה רשת אזורית, מנה הדיווח של רשת CNN את עיראק, את איחוד האמירויות וכן את סומלילנד.