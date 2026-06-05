יחידת "דוד" במנהל האזרחי הצליחה לסכל ניסיונות להברחת פסולת בהיקף של כ-120 טון. הפסולת הובלה על גבי מספר משאיות, והיעד שלה היה השלכה ושריפה בתוך אתרי פסולת פיראטיים הפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית.

המשאיות המעורבות בהברחה נתפסו במספר נקודות ביקורת ומעברים מרכזיים המובילים ליהודה ושומרון, ובהם מעבר אליהו, נבי אליאס, מזמוריה וא-זעים.

מיד עם תום הפעילות בשטח, המשאיות הוחרמו על ידי הכוחות והועברו למגרש החרמות של צה"ל. במקביל לכך, בעלי כלי הרכב זומנו להמשך בירור ולשימוע רשמי בפני קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי.

פעולות אלו, המיועדות לתפיסת משאיות פסולת ישראליות המנסות לחדור אל שטחי הרשות הפלסטינית, מהוות חלק בלתי נפרד מן המאמץ המתמשך שמנהיג המנהל האזרחי במטרה להילחם בתופעות של זיהום אוויר ושריפות פסולת בלתי חוקיות במרחבי יהודה ושומרון.

קמ"ט איכות הסביבה במנהל האזרחי, לב סטרנין, ציין כי "תופעת העברת פסולת לשטחי הרשות הפלסטינית לשם שריפה בלתי חוקית מהווה מפגע סביבתי משמעותי, הפוגע באיכות הסביבה. פעילויות האכיפה מהוות נדבך במאמץ המתמשך שמוביל המנהל האזרחי, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה וגורמי הביטחון, למניעת הברחות פסולת ושריפה בלתי חוקית. במסגרת מאמץ זה מתבצעים סיכולים, החרמות והליכים מול המעורבים, במטרה לצמצם את התופעה ולמגר מפגעים סביבתיים, לשם שמירה על איכות הסביבה ורווחת תושבי באזור".