המלחמה הממושכת וההתמודדות היומיומית של צה"ל עם רחפני הנפץ והכטב"מים של חיזבאללה ואיראן, שגבו מחיר דמים כבד בקרב הכוחות, המחישו כיצד כלי טיס זעיר וזול, שעלות ייצורו מסתכמת באלפים בודדים של דולרים, מצליח לחדור את מערכות ההגנה, בעוד שיירוטו דורש לעיתים קרובות שימוש בטילים מתקדמים יקרים שהשימוש בהם מוגבל.

המצוקה האסטרטגית הזו אינה נחלתה של ישראל בלבד. כתבה שפורסמה השבוע בוול סטריט ג'ורנל חושפת כיצד צבא ארה"ב מנסה לפצח את המשוואה הכלכלית הזו, ומציג פתרון טקטי שעשוי לסמן את הדרך גם עבור מערכת הביטחון הישראלית.

על פי הדיווח, כוחות המארינס בחנו בתרגיל שנערך לאחרונה בפיליפינים מערכת הגנה אווירית ניידת חדשה בשם MADIS. במקום להסתמך רק על טילי הגנה אווירית קלאסיים, המערכת, שמותקנת על גבי רכבים טקטיים קלים, משלבת מכ"ם מתקדם, אמצעי שיבוש אלקטרוניים, ותותחים המסוגלים לירות פגזים חכמים בקוטר 30 מ"מ.

הפגזים הללו אינם זקוקים לפגיעה ישירה בגוף הרחפן כדי להשמידו, המרעום החכם מזהה מתי הפגז נמצא במרחק קרוב מספיק למטרה, ומפוצץ אותו באוויר כדי ליצור ענן רסיסים קטלני שמנטרל את האיום.

מטח של פגזי 30 מ"מ חכמים - גם אם נדרשים כחמישה פגזים להפלה - עולה כ-11,250 דולרים בלבד. מדובר במענה כלכלי פרופורציונלי מול מל"טים מתאבדים איראניים מסוג "שהאד", שעלותם כ-30 אלף דולר או רחפנים קטנים ורחפני נפץ טקטיים שעלותם נעה בין 1,500 ל-5,000 דולר בלבד - בדיוק סוג האיומים שחיזבאללה מפעיל בגבול הצפון.

למרות ההבטחה הגדולה, הדיווח בוול סטריט ג'ורנל מסמן גם את האתגר המרכזי של התפיסה החדשה: כושר הייצור. מרעומי קרבה הם רכיבים אלקטרו-מכניים עדינים ומורכבים ביותר, וקווי הייצור המסוגלים להנפיק אותם בקנה מידה המוני הם מעטים.

כדי שהמערכת הזו תהיה אפקטיבית במלחמת התשה ארוכה, צבאות יידרשו להצטייד במאות אלפי פגזים כאלו. חברות ענק אמריקניות כבר החלו להרחיב את המפעלים שלהן כדי לעמוד בזינוק בביקוש.