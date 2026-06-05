זאק פולנסקי, מנהיגה היהודי של המפלגה הירוקה בבריטניה, חתם על מכתב הקורא להקים מאגר נתונים של יהודים בריטים ששירתו בצה"ל.

המכתב, המופנה לשרת הפנים שבאנה מחמוד ולשרת החוץ איבט קופר, קורא לעקוב אחר כניסתם לבריטניה של אזרחים בעלי אזרחות כפולה בריטית-ישראלית ולחקור קשרים אפשריים לפשעי מלחמה במקרים שבהם שירתו בצה"ל.

לטענת החותמים, "חששות אלה מבוססים היטב לאור התיעוד הנרחב של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם שביצע צה"ל מאז אוקטובר 2023".

חותמי המכתב דרשו מהממשלה הבריטית לבדוק את מסמכיהם של נוסעים המגיעים מישראל ולבצע חקירה יסודית, בהתאם לחובת האחריות החלה על המדינה לפעול נגד פשעים חמורים על פי החוק הבינלאומי.

עוד צוין כי ארגון Declassified UK טען שלמעלה מ-2,000 בריטים שירתו בצה"ל מאז אוקטובר 2023.

בהודעה ברשת X כתב פולנסקי: "צה"ל הואשם בביצוע פשעי מלחמה נוראיים בעזה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם וארגון אמנסטי. הגיוני שמי שמעורבים בפשעי מלחמה יועמדו לדין".

העיתונאי הישראלי דני זקן הגיב למנהיג המפלגה הירוקה ותקף אותו. "אתה וההנהגה הנוכחית מהווים חרפה למפלגה הירוקה, שהפכה למפלגה איסלאמית קיצונית בערכיה".