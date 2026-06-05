ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ולוחם המואי טאי אהבת השם גורדון, קיימו אימון ג'יו ג'יטסו משותף במועדון אגרוף בניו יורק במהלך ביקורם בארצות הברית.
גנץ, המחזיק בחגורה שחורה ומתאמן בענף שנים רבות, עלה למזרן עם גורדון לקרב ראווה קצר לעיני המתאמנים. בהמשך השתתפו השניים במצעד התמיכה הגדול בישראל שנערך בשדרה החמישית במנהטן.
בית ספר שדה כפר עציון הוביל סיור פרידה למח"ט עציון היוצא בהשתתפות מפקד האוגדה ומח"טי יהודה ושומרון. במהלך הסיור עצרו המשתתפים בגבעת הקרב ושמעו על מורשת לוחמי הל"ה ועל רוח הלחימה המחברת בין דור תש"ח ללוחמי ימינו. בסיום הוענק למח"ט הנכנס ספר על חייו של משה (מוש) זילברשמיט ז"ל, מפקדו האחרון של גוש עציון.
הרב דודי דודקביץ' הגיע לחברון לרגל חתונה, וניצל את ההזדמנות למסור שיעור בישיבת שבי חברון בנושא התפילה לאור תורת הבעל שם טוב.
מחווה מרגשת בחוות שאגת יהודה בצפון השומרון: יוסף חיים ציון, לוחם צנחנים שנפצע קשה ב-7 באוקטובר ואיבד את רגלו, בחר לערוך את סעודת שבע הברכות שלו בחווה שחוותה הרס לאחרונה מפעילות אכיפה של המנהל האזרחי.
מנכ"ל איגוד רבני קהילות, הרב אליאב תורג'מן, מסיים את תפקידו לאחר שלוש שנים וחודשיים. לדבריו, אף שהוא פורש מהניהול השוטף, ימשיך להיות שותף לפעילות הארגון גם בעתיד.
הדיין הלוחם הרב אברהם זרביב וח"כ אוהד טל השתתפו באירוע "מחברים בין חברון לירושלים" שנערך במסגרת חגיגות השנה ליישוב מרום יהודה שבגוש עציון.
מזל טוב לנועה מבורך, פעילת "שותפות לשירות", שילדה את בתה החמישית. "מתרגשים מאוד לעדכן על התוספת החמישית המתוקה למשפחתנו. שנמשיך לשמוע ולהשמיע בשורות טובות", כתבה.
מבקר המדינה הנבחר, עו"ד מיכאל ראבילו, הוא בוגר מחזור י"ז של ישיבת הר עציון ומחליף בתפקיד את מתניהו אנגלמן, בוגר המחזור שקדם לו.
ראבילו, בן הציונות הדתית, למד בישיבת נתיב מאיר. אחיו הוא הרב עמוס ראבילו, אב"ד בארץ חמדה ומרבני ישיבת חרשה, וחתנו הרב אביעד בר אשר מלמד בישיבת הר עציון.
ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא, הוא חתנו של הרב בני אייזנר ז"ל מתלמידי הרב צבי יהודה קוק. לאורך השנים למד בחברותא עם הרב אלישע וישליצקי זצ"ל ולומד עם ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא.
הרב יצחק דביר, מרבני ארגון כושרות ומהישיבה באלון מורה, קיבל תעודת הצטיינות ממפקד חטיבת שומרון, אל"ם אריאל גונן, על תרומתו לתכנון ולהובלת פעילויות מבצעיות במרחב.
סא"ל (מיל') יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, זכה באות "גיבורי החברה הישראלית" לשנת תשפ"ו מטעם המועצה הציונית בישראל.
בטקס פרס ירושלים לאחדות 2026 שנערך בבית הנשיא, קיבל הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות "חדוותא", תעודת הוקרה מנשיא המדינה וממנכ"ל מפעל הפיס על תרומתו לשילוב המגזר החרדי בחברה הישראלית.
מאחורי הקלעים של ההצבעה על מבקר המדינה: במהלך הדרמה במליאת הכנסת נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, בניסיון לגייס תמיכה לעו"ד מיכאל ראבילו. מי שנצפה מתעד את הרגע מהצד היה יועץ התקשורת מש"ס, יוני אוחנה.
ג'וש ארונסון, כתב "מעריב" הנמצא על הרצף האוטיסטי, השתתף במשלחת מיוחדת לארגנטינה לקידום שילוב אנשים עם מוגבלויות. במהלך הביקור נפגש עם שר הבריאות והרווחה המקומי ועם בכירים נוספים, והציג רעיונות לשילוב מיטבי בתעסוקה ובחברה.
הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הרב דוד יוסף, מסר השבוע שיעור הלכתי בכולל "דרכי הוראה" בראשות הרב יוסף אליהו. מדובר באירוע יוצא דופן, שבו אחד מבניו של הרב עובדיה יוסף מסר שיעור בבית הכנסת המרכזי שהקים הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב דוד יוסף שיבח את פעילות הכולל ואת האברכים העמלים בתורה.