ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ולוחם המואי טאי אהבת השם גורדון, קיימו אימון ג'יו ג'יטסו משותף במועדון אגרוף בניו יורק במהלך ביקורם בארצות הברית.

גנץ, המחזיק בחגורה שחורה ומתאמן בענף שנים רבות, עלה למזרן עם גורדון לקרב ראווה קצר לעיני המתאמנים. בהמשך השתתפו השניים במצעד התמיכה הגדול בישראל שנערך בשדרה החמישית במנהטן.

ישראל גנץ ואהבת השם בקרב דוברות מועצת בנימין

בית ספר שדה כפר עציון הוביל סיור פרידה למח"ט עציון היוצא בהשתתפות מפקד האוגדה ומח"טי יהודה ושומרון. במהלך הסיור עצרו המשתתפים בגבעת הקרב ושמעו על מורשת לוחמי הל"ה ועל רוח הלחימה המחברת בין דור תש"ח ללוחמי ימינו. בסיום הוענק למח"ט הנכנס ספר על חייו של משה (מוש) זילברשמיט ז"ל, מפקדו האחרון של גוש עציון.

הפרידה מהמח"ט צילום: ללא קרדיט

הרב דודי דודקביץ' הגיע לחברון לרגל חתונה, וניצל את ההזדמנות למסור שיעור בישיבת שבי חברון בנושא התפילה לאור תורת הבעל שם טוב.

השיעור של הרב דודקביץ' צילום: באדיבות המצלם

מחווה מרגשת בחוות שאגת יהודה בצפון השומרון: יוסף חיים ציון, לוחם צנחנים שנפצע קשה ב-7 באוקטובר ואיבד את רגלו, בחר לערוך את סעודת שבע הברכות שלו בחווה שחוותה הרס לאחרונה מפעילות אכיפה של המנהל האזרחי.

השבע ברכות צילום: ללא

מנכ"ל איגוד רבני קהילות, הרב אליאב תורג'מן, מסיים את תפקידו לאחר שלוש שנים וחודשיים. לדבריו, אף שהוא פורש מהניהול השוטף, ימשיך להיות שותף לפעילות הארגון גם בעתיד.

הרב אליאב תורג'מן צילום: איגוד רבני קהילות

הדיין הלוחם הרב אברהם זרביב וח"כ אוהד טל השתתפו באירוע "מחברים בין חברון לירושלים" שנערך במסגרת חגיגות השנה ליישוב מרום יהודה שבגוש עציון.

הרב זרביב וח"כ טל צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לנועה מבורך, פעילת "שותפות לשירות", שילדה את בתה החמישית. "מתרגשים מאוד לעדכן על התוספת החמישית המתוקה למשפחתנו. שנמשיך לשמוע ולהשמיע בשורות טובות", כתבה.

נעה מבורך צילום: ערוץ 7

מבקר המדינה הנבחר, עו"ד מיכאל ראבילו, הוא בוגר מחזור י"ז של ישיבת הר עציון ומחליף בתפקיד את מתניהו אנגלמן, בוגר המחזור שקדם לו.

ראבילו, בן הציונות הדתית, למד בישיבת נתיב מאיר. אחיו הוא הרב עמוס ראבילו, אב"ד בארץ חמדה ומרבני ישיבת חרשה, וחתנו הרב אביעד בר אשר מלמד בישיבת הר עציון.

עו"ד מיכאל ראבילו צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראש המל"ל החדש, שמואל בן עזרא, הוא חתנו של הרב בני אייזנר ז"ל מתלמידי הרב צבי יהודה קוק. לאורך השנים למד בחברותא עם הרב אלישע וישליצקי זצ"ל ולומד עם ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא.

שמואל בן עזרא צילום: אלישע גרוסברג

הרב יצחק דביר, מרבני ארגון כושרות ומהישיבה באלון מורה, קיבל תעודת הצטיינות ממפקד חטיבת שומרון, אל"ם אריאל גונן, על תרומתו לתכנון ולהובלת פעילויות מבצעיות במרחב.

הרב דביר מקבל הצטיינות צילום: ללא

סא"ל (מיל') יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל, זכה באות "גיבורי החברה הישראלית" לשנת תשפ"ו מטעם המועצה הציונית בישראל.

לוי מקבל את האות צילום: ללא קרדיט

בטקס פרס ירושלים לאחדות 2026 שנערך בבית הנשיא, קיבל הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות "חדוותא", תעודת הוקרה מנשיא המדינה וממנכ"ל מפעל הפיס על תרומתו לשילוב המגזר החרדי בחברה הישראלית.

הרב רייס מקבל את הפרס צילום: ללא קרדיט

מאחורי הקלעים של ההצבעה על מבקר המדינה: במהלך הדרמה במליאת הכנסת נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, בניסיון לגייס תמיכה לעו"ד מיכאל ראבילו. מי שנצפה מתעד את הרגע מהצד היה יועץ התקשורת מש"ס, יוני אוחנה.

יוני אוחנה מתעד צילום: ללא קרדיט

ג'וש ארונסון, כתב "מעריב" הנמצא על הרצף האוטיסטי, השתתף במשלחת מיוחדת לארגנטינה לקידום שילוב אנשים עם מוגבלויות. במהלך הביקור נפגש עם שר הבריאות והרווחה המקומי ועם בכירים נוספים, והציג רעיונות לשילוב מיטבי בתעסוקה ובחברה.

ג'וש ארונסון בביקור צילום: ללא קרדיט

הרב הראשי לישראל והראשון לציון, הרב דוד יוסף, מסר השבוע שיעור הלכתי בכולל "דרכי הוראה" בראשות הרב יוסף אליהו. מדובר באירוע יוצא דופן, שבו אחד מבניו של הרב עובדיה יוסף מסר שיעור בבית הכנסת המרכזי שהקים הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב דוד יוסף שיבח את פעילות הכולל ואת האברכים העמלים בתורה.