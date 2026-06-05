חודש לאחר שהודיע על עזיבת מפלגת כחול לבן, ח"כ חילי טרופר, פועל בימים אלה לרישום מפלגה עצמאית.

ב-ynet נחשף כי לצורך קידום המהלך, החל טרופר לאסוף את 100 החתימות הנדרשות להגשת בקשת רישום מפלגה.

היעד העומד מאחורי הרישום הוא הבטחת קיומה של פלטפורמה פוליטית עצמאית, אשר תאפשר לטרופר להוביל אנשים ומועמדים תחת הנהגתו.

לצד זאת, קיימת האפשרות כי המסגרת המפלגתית החדשה תשמש אותו לצורך חבירה למפלגה אחרת.

לאחר פרישתו מכחול לבן, הבהיר טרופר כי אין בכוונתו לתת יד למהלכים שיגרמו לשריפת קולות בגוש מתנגדי נתניהו. הוא נפגש עם נפתלי בנט, גדי איזנקוט ויועז הנדל ובחן שיתופי פעולה איתם אך לא סוכם דבר בפגישות אלה.

מטעמו של טרופר נמסר בתגובה "חילי טרופר נפגש בימים אלה עם אנשים שיהיו חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה, כחלק מהתהליך והאפשרויות מקודם גם מהלך לרישום מפלגה".