מאות בני נוער, חניכים ותושבים מהיישוב הר ברכה ומרחבי הארץ השתתפו הבוקר (שישי) במירוץ השנתי לזכרם של האחים הלל מנחם ויגל יעקב יניב הי"ד, שנרצחו בפיגוע ירי בכפר חווארה לפני כשלוש וחצי שנים. המירוץ הוזנק בשעות הבוקר המוקדמות ממצפה איתמר והסתיים בתוך היישוב הר ברכה.

את האירוע הוביל סניף תנועת הנוער "אריאל" בהר ברכה, שבו גדלו והתחנכו הלל ויגל ז"ל כחניכים וכבוגרים. המירוץ תואם ולווה על ידי כוחות הביטחון וכלל שני מקצים באורך של 3 ק"מ ו-5 ק"מ, ובסיומו הוענקו מדליות ותעודות הצטיינות לרצים שהגיעו למקומות הראשונים.

במהלך האירוע נשא דברים מייסד המירוץ והקומונר לשעבר של הסניף, שהדגיש את חשיבות המנהיגות הצעירה וקרא לחניכים להמשיך לפעול, ליזום ולצעוד בדרכם של האחים. שלום יניב, אביהם של הלל ויגל, אמר, "'ואל הבקר רץ אברהם' - זו הדרך שהשאירו לנו, לרוץ תמיד כדי לעשות מעשים טובים ולעזור לאחר".

אביחי צוקר, ראש תחום בנים בתנועת אריאל שהשתתף במירוץ, אמר, "יש הרבה אירועי הנצחה, אבל יש מעט מאוד מקומות שמצליחים להפוך זיכרון לכוח שמניע חיים. הסניף הזה עושה את זה שנה אחרי שנה בצורה מעוררת השראה".

עוד הוסיף צוקר, "הלל ויגל לא נמצאים כאן איתנו בגוף, אבל הערכים שהם חיו אותם ממשיכים לרוץ כאן בכל צעד וצעד. כשאני מביט על מאות החניכים, הבוגרים והמשפחות, אני לא רואה רק מירוץ - אני רואה קהילה שבוחרת להגיד שהטרור לא ייקח את הרוח".