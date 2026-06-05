הולך רגל בן 81 נהרג הבוקר (שישי) מפגיעת משאית באזור ניר בנים. מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי זמן קצר לפני האירוע התפתח ויכוח בין נהג המשאית לבין הנפגע, שעבד במקום.

על פי החשד, נהג המשאית, בן 55 מחיפה, פגע בהולך הרגל, בן 81 מניר בנים. צוותי רפואה שהוזעקו למקום קבעו את מותו לאחר שנפצע באורח אנוש.

שוטרי תחנת קריית מלאכי עצרו את נהג המשאית והעבירו אותו לחקירה. מפקד מרחב לכיש, ניצב-משנה אליהו שמול, קיים הערכת מצב בזירת האירוע יחד עם גורמי הפיקוד, בוחני תאונות הדרכים וחוקרי המשטרה.

בסיום הערכת המצב הנחה מפקד המרחב להמשיך בביצוע כלל פעולות החקירה, לאסוף ממצאים וראיות ולמצות את הבירור סביב נסיבות המקרה.

בהתאם לממצאים הראשוניים, החשוד יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בוחני תאונות הדרכים וחוקרי המשטרה ממשיכים באיסוף הממצאים ובבדיקת נסיבות האירוע.