ספר חדש להורים ואנשי חינוך יצא לאור ביוזמת הרב משה (מוסא) כהן מהישוב בית אל.

הספר עוסק בכיווני חינוך, הצעות לדרכי חינוך וכלים מעשיים למחנכים ולהורים המבקשים להעמיק את עבודתם החינוכית.

לדברי המוציאים לאור, הספר מבוסס על מאות מקורות מתורתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. לצד המקורות משולבים סיפורים רבים, חלקם מוכרים וחלקם חדשים, המחברים את הדברים אל המציאות החינוכית של ימינו.

הספר מיועד להורים, מחנכים ואנשי חינוך המבקשים להעשיר את דרכם החינוכית ולהתמודד עם דילמות חינוכיות מעשיות. בין הנושאים המופיעים בו: כיווני חשיבה למחנך, חיבור בין עולם התורה לעשייה החינוכית וכלים ליישום יומיומי.

על פי דרכו - פרק ראשון

הספר כולל כ-600 עמודים והוא מופק במהדורה צבעונית ומהודרת. המוציאים לאור מציינים כי מדובר בספר מקיף וייחודי המרכז מגוון רחב של מקורות ותכנים בתחום החינוך.