ג’מאל זחאלקה, יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל, מאשים את ישראל בכוונה לגרש את תושבי רצועת עזה, ולכן, לדבריו, היא מחבלת בפרויקטים לשיקומה, כדי שרצועת עזה תישאר מקום בלתי ראוי לחיי אדם.

במאמר המתפרסם באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג’רמק", כתב כי "מאותה סיבה בדיוק מונעת ישראל הקמת כל שלטון מסודר בעזה, מכל סוג שהוא, כדי שהכאוס ישלוט ויהיה קל יותר לבצע את ההגירה".

"זה גם אחד היעדים החשובים ביותר של המבצעים הצבאיים הקודמים, הנוכחיים והעתידיים", כתב.

נוכח מצב זה הדגיש כי יש לפעול בדחיפות לאחדות פלסטינית. זחאלקה קרא ל"כוחות הפלסטיניים" להתאחד כדי להגן על תושבי רצועת עזה ולספק סיוע ערבי משמעותי ומעשי עבורם, במיוחד לאור הבחירות הקרובות בישראל.

"העמידה האיתנה של תושבי עזה וכישלון תוכנית ההגירה הם המפתח לעתיד פלסטין, והם המבחן הקשה והגורלי ביותר של שאלת פלסטין בימים אלה", כתב.