נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, אסתר חיות, מסרה היום (שישי) הודעה חריגה על רקע האלימות סמוך לביתו של נעם סולברג בישוב אלון שבות.

"בשעות האחרונות אנו עדים לקריאות של קבוצות קיצוניות לפעול נגד שופטים וגורמים נוספים האמונים על אכיפת החוק ובהם שוטרי משטרת ישראל והמשטרה הצבאית".

בהודעתה אמרה כי "קריאות אלה באות בהמשך להתפרעות הבריונית והפגיעה בביתו של עמיתי המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג".

לדבריה, "התפרעות זו ואירועים חריגים וחמורים נוספים המתרחשים לנגד עינינו מהווים פגיעה הולכת ונמשכת בעקרונות המשטר הדמוקרטי שלנו ובראשם עיקרון שלטון החוק".

"נוכח צבר האירועים הללו ראיתי לנכון להתריע כי לצד המציאות הביטחונית המורכבת שעימה אנו מתמודדים יום־יום מול אויבינו אנו מידרדרים אל סיפה של אנרכיה בבית פנימה ובצומת המסוכנת הזו ראיתי לנכון לקרוא לכולנו לעצור, להתעשת ולשוב להתנהלות שפויה, ערכית ואחראית כי בנפשנו הדבר!".

שלשום עשרות חרדים ניסו לפרוץ לביתו של המשנה לנשיא סולברג בגוש עציון זאת במחאה על מעצר עריקים חרדים. המפגינים השחיתו את מבואת הבית, שברו עציצים וחלונות וניפצו את שמשות המכונית של סולברג.

"ילדים של ניצולי שואה, יהודים פוגעים ככה אחד בשני. איך זה יכול להיות?" שאלה אשתו. "תסתכלו איזה הרס! פוגרום! מה זה פה, ליל הבדולח? איך אפשר?".

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה. "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים", מסר בהודעתו.