מוחסן רזאאי, יועצו הצבאי הבכיר של האייתוללה מוג'תבא חמינאי, הציב בריאיון לרשת CNN שורת תנאים מצד איראן לסיום המלחמה מול ארה"ב וישראל. בין הדרישות המרכזיות שהציג נמצאים שחרור נכסים איראניים מוקפאים והפשרת מיליארדי דולרים בידי ארה"ב.

רזאאי אמר כי שחרור הנכסים יהווה מבחן משמעותי מבחינת טהרן כלפי ממשל טראמפ, "שחרור הכספים על ידי ממשל טראמפ יהיה אופק חדש לעתיד של איראן וארה"ב. אם הוא רוצה להגיע להסכם עם איראן, 24 מיליארד הדולר הללו הם מבחן אמון שאיראן רוצה עם טראמפ".

לדבריו, "זהו מבחן שאמריקה חייבת לעבור, ולאחריו הדרך תיפתח. זה הכסף שלנו, לא הכסף של אמריקה". רזאאי גם דחה אפשרות לפגישה בין חמינאי לנשיא טראמפ ואמר, "זה לא יקרה, כרגע אנחנו בשלב הראשון של המשא ומתן, ומר טראמפ הביא את המשא ומתן לקיפאון".

בהתייחסות לאפשרות של חידוש הלחימה מול ארה"ב וישראל, הזהיר רזאאי כי איראן לא תסתפק בעימות בתחומי המפרץ הפרסי בלבד. "ניתן ממד נוסף למלחמה על ידי תקיפת הבסיסים האמריקאים האחרים שתקפנו עד כה", אמר.

עוד טען כי איראן ערוכה גם לאפשרות של פלישה אמריקאית לשטחה, "אז העולם יבין את היכולות האמיתיות של איראן, כי כוחנו היבשתי גדול פי כמה מהטילים שלנו". לצד זאת, ציין כי "האפשרות למלחמה נמוכה", אך הגדיר את המלחמה הנוכחית כניצחונה הראשון של איראן ב-47 שנות קיומה של הרפובליקה האסלאמית.

רזאאי התייחס גם לסוגיית מיצרי הורמוז ואמר כי "לאיראן ועומאן יש ריבונות על מיצרי הורמוז". לדבריו, איראן תגבה "דמי תחזוקה", משום שלדבריה אינה צריכה לשאת לבדה בעלויות ניהול המצר.