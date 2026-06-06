שני קצינים וחייל בצבא לבנון נהרגו הבוקר (שבת) בתקיפה ישראלית בדרום לבנון. מצה"ל נמסר כי הרכב שהותקף "נע בצורה חשודה בדרך לכוחות הפועלים באזור", וכי האירוע מתוחקר.

רק לאחר התקיפה התברר שהיו ברכב חיילים לבנוניים, ודובר צה"ל מסר כי מדובר באזור שחיזבאללה פועל בו באופן נרחב ושיש בו התרעות על ירי אל כוחות הצבא - ותנועה במרחב לחימה פעיל מחייבת תיאום עם צה"ל.

עוד נאמר בהודעה, כי צה"ל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים. בצבא הדגישו כי הם פועלים נגד חיזבאללה - ולא נגד צבא לבנון.

בהודעה שפרסם צבא לבנון, נאמר כי "התקיפה הברברית רק תחזק את הנחישות להיאבק בניסיונות להכשיל את המאמצים להגיע להפסקת אש מלאה - ולנסיגה של ישראל מן השטחים שכבשה בלבנון".

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, התייחס לתקיפה וכתב: "אני מגנה בחריפות את המתקפה הישראלית שפגעה הבוקר בסיור של צבא לבנון וגרמה למותם של שני קצינים וחייל. זאת למרות המאמצים שמשקיעה לבנון במו"מ בוושינגטון בכדי לשים סוף למתקפות הישראלית מבלי שיהיה מי שירתיע אותה".