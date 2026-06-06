ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע אתמול לא’ סגן ראש המוסד על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד.

בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. א' מונה לסגן רק לפני חודשים ספורים והיה אחד המועמדים לראשות המוסד. העזיבה של א' מצטרפת לעזיבתו של ד' ראש אגף תבל.

בהודעה נמסר כי "ראש המוסד ביקש להביע את הערכתו העמוקה לא’ על 22 שנות שירות מבצעי במוסד ועל תרומתו המשמעותית לביטחון מדינת ישראל".

במהלך שירותו פעל א’ בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים, פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך. על הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל.

"א’ איחל לראש המוסד הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לרשות המוסד ומדינת ישראל ככל שיידרש. המהלך נעשה כחלק מכניסת ראש המוסד לתפקיד, המבקש לעצב את צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני הארגון בשנים הקרובות", נמסר.