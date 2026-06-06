שר העלייה והקליטה אופיר סופר תקף בחריפות את התנהלות ההנהגה החרדית סביב סוגיית הגיוס ואמר כי לא יתמוך בחוק שלא יביא לגיוס אמיתי של חרדים לצה"ל.

בריאיון ל־ynet ו"ידיעות אחרונות" אמר סופר כי מאז פרוץ המלחמה התחדדה אצלו התחושה כי נדרש שינוי עמוק בנושא. "האתגרים הביטחוניים גדלים והולכים. אנחנו לא יכולים לטחון את המילואימניקים עד דק", אמר.

לדבריו, ציפה שהמלחמה תוביל לטלטלה בחברה החרדית, אך "ההנהגה החרדית הציבה בולם זעזועים רציני, גם בהתבטאויות החריפות וגם בסדר היום העלוב, העצוב והמנותק שלה".

סופר הוסיף: "אני לא מוכן לחוק פייק. אני לא מוכן לאוויר חם", והביע אכזבה מכך שלא הושגה הסכמה רחבה בנושא הגיוס גם בתקופה הנוכחית. לדבריו, ישנם חרדים שאינם לומדים תורה ובכל זאת אינם מתגייסים, תופעה שלדבריו פוגעת בעיקרון השוויון בנטל.

בהמשך הריאיון התייחס גם לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עתידי עם נפתלי בנט. כשנשאל אם היה רוצה לראות את בנט בממשלת ימין עתידית, השיב: "ממשלת ימין רחבה. זה אומר עוד מפלגות ימניות. אני לא נכנס לשמות". לדבריו, "בסוף צריכים להיות שם קווי יסוד ציוניים".