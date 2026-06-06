דובר צה"ל התיר לפרסם הערב (מוצאי שבת) על מותם של סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, קצין יחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם ביחידת גבעתי.

גמלא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי, פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת. יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירת מצ"ח.

מאז תחילת "הפסקת האש" בלבנון - 18 חללים נפלו בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול לבנון.

מהמועצה אזורית גולן נמסר כי שחר - במקור ממושב קשת, הוא בנם של ישי ולאה, ואח גדול לרותם וניצן.

"שורשיו של שחר נטועים עמוק באדמת הגולן שאהב", נמסר. "המשפחה בחרה לתרום את איבריו ובכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים. בשעה קשה זו קהילת הגולן מחבקת את לאה, ישי והילדים, המשפחה המורחבת במושב קשת וקהילת נטור. המועצה וכל הגולן מצדיעים ללוחמי ולוחמות צה"ל הממשיכים גם בימים אלו להגן על המדינה".

ראש המועצה וידיד המשפחה אורי קלנר הוסיף כי "שחר לחם מאז ה-7 באוקטובר בכל מקום שבו מדינת ישראל הייתה צריכה אותו, בגבורה, בנחישות ובתחושת שליחות עמוקה. זו משפחה אצילית וגיבורה שנמצאת בכל מקום שהמדינה צריכה אותה בענווה בלי יותר מדי דיבורים".

ראש העיר רחובות, מתן דיל, מסר כי "אהד הותיר אחריו את הוריו, נעמה ודוד, ואת שלושת אחיו, משה, אמיתי ודביר. לצד האובדן הלאומי והכאב של עם שלם, נפילתו של אהד היא עבורי גם אובדן אישי וכואב במיוחד. בני משפחת יערי, אנשים יקרים, אהובים וקרובים ללבי, הם חבריי האישיים. מאז שנודעה הבשורה הקשה, הלב מסרב להאמין, ואין מילים שיוכלו לבטא את עומק הכאב ואת גודל השבר".

הוא הותיר אחריו את הוריו, נעמה ודוד, ואת שלושת אחיו - משה, אמיתי ודביר.

הלווייתו תיערך מחר (ראשון) בשעה 12:00 בבית העלמין הצבאי ברחובות. בעיריית רחובות קראו לכלל התושבים והתושבות להגיע ולחלוק ללוחם כבוד אחרון, כשהם אוחזים בדגלי ישראל לאורך הדרך המובילה לבית העלמין, החל מצומת הרחובות מנחם בגין וגורודיסקי.

בתקרית קשה שאירעה ביום חמישי נהרג סרן איתן שמואל למברג מצפון לליטני. סרן למברג, בן 21 ממושב משמר השבעה, שירת כקצין שריון בגדוד 75 ונפגע מירי נ"ט על טנק מצפון לליטני.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר הערב "בצער עמוק אני כואב את נפילתם של סמל אהד יערי, לוחם בחטיבת גבעתי, ושל סרן שחר גמלא, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, שנפלו בדרום לבנון. אהד ושחר, מטובי בנינו, לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה, מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ.

אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות, מחבק אותן בשעתן הקשה ומתפלל לרפואתם השלמה של כל הפצועים, בגוף ובנפש. לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. המחיר כבד וכואב ולצד זאת - נחישותם וגבורתם של לוחמינו להשלים את המשימה חזקה מכל. יהי זכרם של אהד ושחר ברוך".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר "בצער כבד התבשרנו הערב על נפילתם של לוחם סיירת אגוז, סרן שחר גמלא ז"ל, שנפצע קשה בקרב בלבנון ונפטר הבוקר מפצעיו, ולוחם גבעתי, סמל אהד יערי ז"ל, שנפל בעת פעילות מבצעית בדרום לבנון.

שחר ואהד ז"ל היו מטובי בנינו. הם לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל, והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים לעד בליבנו. רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, שולחים את תנחומינו למשפחת גמלא ומשפחת יערי ומחבקים אותן בשעת יגונן הכבד. יהי זכרם ברוך".