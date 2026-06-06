לוחם גבעתי סמל אהד יערי נפל ביום שישי בלבנון ככל הנראה כתוצאה מרסיס שפגע בראשו. הלווייתו תתקיים מחר, ראשון, בשעה 12:00, בבית העלמין הצבאי ברחובות.

אהד הוא אחיינו של יהושע שרמן אביו של יהודה שמואל שרמן ז"ל, שנרצח לפני כחודשיים בפיגוע בצפון השומרון.

אהד בן 21 בנופלו, הותיר אחריו הורים, נעמה ודוד, ושלושה אחים. מעיריית רחובות נמסר "משפחת יערי היקרה, יחד עם כל תושבות ותושבי רחובות, אנו מחבקים אתכם בשעתכם הקשה ביותר, משתתפים בצערם הכבד ושולחים לכם תנחומים מעומק הלב. הציבור מוזמן להגיע עם דגלי ישראל ולחלוק לו כבוד אחרון בדרך המובילה לבית העלמין, בצומת הרחובות מנחם בגין - גורודיסקי. יהי זכרו ברוך".

יהודה שרמן הי"ד צילום: באדיבות המשפחה

בהודעת התושבים נאמר "משתתפים בצערה העמוק של משפחת שרמן מיד בנימין ומחבקים את יעקב ותרצה, עם היוודע הבשורה הקשה על נפילתו הבוקר בלבנון של נכדם, אוהד יערי ז"ל, לוחם בחטיבת גבעתי. תנחומינו הכנים לאיתמר וצופי שרמן, לגדעון ורונית שרמן ולכל בני המשפחה".

הרב שי הוד, ר"מ בישיבת מעלות אמר לערוץ 7 "לאהד היה חן מיוחד במינו. אהוב במיוחד. מידות טובות, ענווה גדולה. ידע להכניס חַיּוּת, ולהעלות חיוך על פני חבריו בכל סיטואציה. למד תורה ועבד את ה', מתוך רצון להזדהות וחיבור".

ישיבת אלון מורה פרסמה מודעת אבל על נפילתו "אחיו של בוגר הישיבה אמיתי יערי, ואחיינו של בוגר הישיבה יהושע שרמן - שלפני כחודשיים וחצי בנו יהודה הי"ד נהרג בפיגוע ליד חוות שובה ישראל".