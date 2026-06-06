האחים רזאל בעדכון מבית החולים מתוך עמוד הטיקטוק של ריקה רזאל

האחים ריקה ואהרון רזאל פרסמו בסוף השבוע סרטון מבית החולים שערי צדק בירושלים, שם מאושפז אחיהם, הזמר והיוצר יונתן רזאל.

בסרטון הודתה ריקה על ההתעניינות, הדאגה והתפילות הרבות לשלומו.

בסרטון הראה אהרון את המכתב מפורט שבו ביקש לעשות סדר במידע שהתפרסם מאז אשפוזו של אחיו.

בפתח המכתב, כתב אהרון: "ראשית, תודה ענקית על כל התפילות, הדאגה והאהבה. זה מרגש, מחזק וממש לא מובן מאליו". לדבריו, חלק מהדיווחים שפורסמו בימים האחרונים לא שיקפו במדויק את מצבו של יונתן. "חשוב לי להבהיר קודם כל: הדיווחים שפורסמו שלשום בתקשורת היו קצת מוגזמים ויצאו מכל פרופורציה", כתב. "נכתב שם שהוא עבר אירוע מוחי ונמצא בסכנת חיים, מה שגרם להיסטריה מיותרת. במציאות, ברוך השם, הסיפור רגוע יותר".

אהרון הדגיש כי לצד הצורך בתפילות הציבור, מצבו של יונתן יציב: "יונתן אכן זקוק לתפילות של כולנו, אך מצבו יציב לחלוטין והוא בהשגחה טובה".

בהמשך המכתב תיאר את השתלשלות האירועים שהובילה לאשפוז. "במהלך הופעה יונתן הרגיש כאבי ראש חזקים מאוד. הוא חשב שזו סתם מיגרנה", כתב, והוסיף כי "פרמדיק עירני ובעל תושייה שהיה במקום הבין שזה דורש בדיקה והזמין מיד אמבולנס". לדבריו, בבית החולים "אבחנו אותו בדימום במוח", והסביר כי מדובר ב"מצב שבו כלי דם נפתח, והדם שאין לו לאן לצאת מייצר לחץ וכאב חזק".

לצד התיאור הרפואי ביקש אהרון להדגיש את הבשורה המעודדת מבחינת המשפחה. "הנס הגדול: בזכות האבחון המהיר והמוקדם, יונתן לא ניזוק כלל ברוך השם!", כתב. עוד הוסיף כי אחיו "נמצא בהכרה מלאה, מדבר, אוכל, שותה ומתקשר כרגיל".

באשר למצבו הנוכחי, עדכן כי יונתן "מאושפז במחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק לצורך השגחה ופיקוח צמודים, כדי לוודא שהמצב נשאר יציב ותקין", וכי "כנראה שהוא יישאר שם להשגחה לפחות בשבועיים הקרובים".

בסיום המכתב פנה אהרון לציבור באופן אישי וכתב: "מוזמנים בשמחה לדבר איתי!". הוא הסביר כי בחר לפרסם את הדברים כדי לחסוך את הצורך לחזור שוב ושוב על פרטי האירוע, אך הדגיש כי הוא "זמין ואשמח מאוד שתגשו, תתעניינו ותשאלו".

את דבריו חתם בבקשה להמשיך להתפלל לרפואתו של אחיו: "נא המשיכו להזכיר אותו בתפילותיכם לרפואה שלמה ומהירה: יונתן עדי בן חיה רחל", והוסיף: "תודה רבה על הלב החם והשותפות, בשורות טובות!".