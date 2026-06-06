הערה על עישון הסתיימה בדקירה

שני גברים נעצרו היום (שבת) בעקבות קטטה שפרצה בבריכת כפר המכביה ברמת גן, שבמהלכה נדקרה אישה ברגלה ונפצעה באורח קל. לפי החשד, העימות החל לאחר שבני זוג העירו לזוג אחר על עישון סיגריה סמוך לילדים וביקשו מהם להפסיק.

הוויכוח בין הצדדים הסלים לאלימות פיזית, ובמהלך הקטטה נדקרה אשתו של אחד המעורבים. שני הגברים נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

המשטרה מסרה כי "שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן של מרחב דן הגיעו למקום ועצרו את שני הגברים, אחד מהם בן 50 בחשד לדקירה - ואת השני בן ה-32 בחשד לתקיפה. הם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, והאישה פונתה על-ידי גורמי הרפואה כשמצבה קל. בזירה נתפסה הסכין".

ממועדון הספורט כפר המכביה נמסר: "מדובר באירוע אלימות נקודתי שהתפתח בין אורחים של מנויים. צוות האבטחה של הכפר פעל באופן מיידי, השתלט על הסיטואציה תוך דקות והרחיק את כל המעורבים לאלתר. הנהלת כפר המכביה מדגישה כי כניסתם של המעורבים למתחם נחסמה לצמיתות. המועדון מגלה אפס סובלנות לכל סוג של אלימות. נמשיך לפעול בחומרה כדי לשמור על המקום בטוח ואיכותי עבור לקוחותינו".