בלהה דשא מונתה לראשת אולפנת אמנה החדשה. דשא תחליף בתפקיד את הרב יוסי כהנא. דשא שימשה במשך שנים כיועצת באולפנה. כעת היא תעמוד בראש המוסד החינוכי.

בלהה דשא היא רעייתו של הרב מוטי דשא מכפר סבא רב מרכז העיר כפר סבא ואחותו של הרב ליאור אנגלמן.

כזכור, הרב יוסי כהנא הודיע לפני מספר חודשים על פרישתו מתפקיד ראש אולפנת בני עקיבא אמנה. במכתב שפרסם לתלמידות, להורים ולצוות, סיכם הרב כהנא את שנות פעילותו. "השליחות שלי בת שלושים ואחת שנים בחינוך באולפנה עומדת בפני סיומה. את השליחות הזו ראיתי כייעודי, ועשיתי אותה במיטב יכולתי במסירות, באכפתיות ובאחריות".

הוא ציין כי האולפנה הייתה עבורו הרבה מעבר למקום עבודה. "במשך כל התקופה הזו האולפנה הייתה לי לבית. הבית הזה היווה את מרכז חיי המקצועיים וגם, לרוב, האישיים".

ההחלטה לפרוש, כך הסביר, לא הייתה קלה, אך התקבלה מתוך ראיית טובת המוסד. "העובדה שהאולפנה מצויה במקום ראוי מכל הבחינות אפשרה לי לקבל את ההחלטה מתוך הבנה שהגיע הזמן לשינוי מבורך".

עוד הוסיף כי לדעתו ראוי כי בראש האולפנה תעמוד "אישיות נשית תורנית ואיכותית", כחלק מהמגמה המתחזקת במוסדות חינוך לבנות.