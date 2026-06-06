יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' ספד לסרן שחר גמלא ז"ל ולסמל אהד יערי ז"ל שנפלו בסוף השבוע בלבנון.

בפוסט שפרסם בחשבון ה-X שלו כתב כי "כשאומרים שבמלחמת הקיום הזו על ארצנו, נופלים טובי בנינו, מתכוונים לכל אחד מהנופלים".

סמוטריץ' הוסיף כי את רבים מהנופלים לא זכה להכיר באופן אישי, אך לדבריו, "יש לא מעט מהם שאני כן מכיר, והם מוכיחים אחד אחד, עד כמה האמירה הזו מדויקת עד כאב". הוא כתב כי על נפילתם של השניים התבשר "בכאב עם צאת השבת".

על סרן שחר גמלא ז"ל כתב השר כי הוא בן למשפחות פיגנבויים וביטנסקי, ממייסדי קשת שברמת הגולן. לדבריו, "הסבים והסבתות שלו, וכך גם הוריו, הם מופת של תורה, חינוך, התיישבות, ביטחון וחקלאות", והוסיף כי מדובר ב"מסירות טוטלית למפעל התחיה הלאומי שלנו, בפשטות, בצניעות והקרבה אין קץ".

עוד כתב סמוטריץ' כי "אך טבעי ששחר ז"ל ישאף למקום הגבוה ביותר ויהיה קצין ומפקד ביחידה מובחרת שיוביל את לוחמיו בקרבות גבורה להגנת תושבי הצפון ואזרחי ישראל כולם". על סמל אהד יערי ז"ל כתב כי גם הוא "בן למשפחה ארץ ישראלית שורשית שמשלבת תורה ועבודה ומחוברת בכל נימי נפשה לארץ ישראל ויישובה במסירות אין קץ".

השר ציין כי אהד ז"ל הוא בנם של דוד ונעמה, "מעמודי התווך של הקהילה הדתית-לאומית ברחובות". עוד הזכיר כי הוא אחיינו של יהושוע שרמן ובן דודו של יהודה שמואל שרמן הי"ד, שנרצח לפני כשלושה חודשים בחוות "שובה ישראל" הסמוכה לחומש בצפון השומרון.

בסיום דבריו כתב סמוטריץ' כי "המחיר האדיר שאנחנו משלמים על העתיד והקיום שלנו כעם חופשי בארצנו, אחרי אלפיים שנות גלות, אינו מובן מאליו". לדבריו, המחיר הכבד "מחדד את גודלה וחשיבותה של התקופה ואת המחויבות האדירה שלנו להמשך שגשוגה של מדינת ישראל".