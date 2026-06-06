משטרת טורונטו מדווחת על אירוע ונדליזם נוסף שבוצע במהלך השבת בבית כנסת במרכז העיר, באזור צומת הרחובות בתהרסט Bathurst וגלנקרן.

על פי הדיווח, אחד מחלונות בית הכנסת נופץ באמצעות חפץ, וככל הנראה המעשה בוצע במהלך הלילה.

חקירת האירוע הועברה ליחידה העוסקת בפשעי שנאה, ולפי שעה אין למשטרה קצה חוט או תמונות של החשודים במעשה.

בחודשים האחרונים חלה עלייה באיום הביטחוני המופנה כלפי הקהילה היהודית, והוא בא לידי ביטוי במספר אירועי ירי לעבר בתי כנסת ומסעדה בטורונטו, ירי כדורי ג'ל לעבר תושבים יהודים ואיומים לפגוע בקהילה.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, שביקר בשבוע שעבר בבית כנסת בטורונטו, הודה בנאום שנשא במקום כי האנטישמיות במדינה הגיעה לשיא חדש שלא נראה מאז התקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה.

שני שלישים מכלל פשעי השנאה שבוצעו בשנה שעברה כוונו לעבר הקהילה היהודית, המהווה רק אחוז אחד מאוכלוסיית קנדה.