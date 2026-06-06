משאית התהפכה הערב על רכב פרטי בכביש 90, סמוך לצומת הערבה.

צוותי מד"א קבעו במקום את מותה של צעירה כבת 20 שסבלה מחבלה רב-מערכתית. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה ובמד"א ציינו כי טיפלו בו בזירה בעודו לכוד.

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובשי מד"א יחיא אזברגה ורמי אבויצירא, סיפרו: "מדובר בתאונה בין משאית לרכב פרטי, ראינו צעירה בשנות ה-20 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לכודה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום, יחד עם כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא בהכרה מלאה, לאחר שחולץ".