פרסום ראשון: חייל דתי מחטיבת גולני הוצא מלבנון במהלך השבת, לטענת חבריו, לאחר שענד פאץ' משיח על מדיו. מדובר בלוחם מגדוד 12, אשר לפי חבריו משמש בתפקיד ייעודי לטיפול ברחפני נפץ במהלך הלחימה.

לטענת החברים, ביום שישי בצהריים קיים מג"ד 12 היוצא שיחה עם חיילי הגדוד. במהלך השיחה הבחין המג"ד בפאץ' שענד החייל וביקש ממנו להסירו באופן מיידי.

החייל ציית לבקשה והסיר מיד את הפאץ', אולם מספר שעות לאחר מכן הוחלט להוציאו מלבנון במהלך השבת. לטענת חבריו, ייתכן שגם מעמדו הצבאי ייפגע בעקבות ההחלטה.

חבריו של הלוחם מתחו ביקורת על ההחלטה ואמרו לערוץ 7, "הזוי שבתקופת לחימה כה עצימה הצבא עוסק בדברים מעין אלה".