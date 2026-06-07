לוחמים בלבנון צילום: דובר צה"ל

ארבעה לוחמי צה"ל במילואים נפצעו אתמול (שבת) באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. אתמול (מוצאי שבת) בערב התיר דובר צה"ל לפרסם על מותם של סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, קצין יחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם ביחידת גבעתי. עוד באותו נושא: ‏צה"ל השתלט על אזור הבופור שבדרום לבנון

סמ"ר נגב דגן נפל בדרום לבנון

צה"ל מרחיב את הפעילות בדרום לבנון

צה"ל תקף כ-100 מטרות בלבנון בסוף השבוע גמלא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי, פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת. יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו נפתחה חקירת מצ"ח. מאז תחילת "הפסקת האש" בלבנון - 18 חללים נפלו בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול לבנון. בתקרית קשה שאירעה ביום חמישי נהרג סרן איתן שמואל למברג מצפון לליטני. סרן למברג, בן 21 ממושב משמר השבעה, שירת כקצין שריון בגדוד 75 ונפגע מירי נ"ט על טנק מצפון לליטני.